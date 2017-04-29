〈南部〉原台南州立農試場長宿舍整修 後年完工
2017-04-29
〔記者劉婉君／台南報導〕國內古蹟修復人才不足，加上二○六地震導致三、四十棟古蹟受損需同步修復，使得市定古蹟原台南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍，歷經兩次流標後，終於在昨天動土，啟動修復工程，預計二○一九年一月竣工，希望與其他四棟已整修完成的日式宿舍，發揮加成活化的效益，成為東區新亮點。
原台南州立農事試驗場宿舍群建於西元一九二三年，十三年前公告為市定古蹟，範圍內共有五棟日式宿舍，其中兩棟丁種宿舍、兩棟丙種宿舍均已修復完成。
而昨動工修復的場長宿舍為台南州廳農事試驗場最高領導長官的住所，為獨門獨院建築，除了屋頂形式與其他四棟不同，空間也配合基地特性配置，在東西翼分別配置「涼台」與「茶之間」兩種十分具有生活情趣的休憩空間，而庭院內有樟樹、榕樹等七株老樹，圍繞宿舍建築。
修復工程總經費一千九百廿萬元，由文化部與市府共同出資，場長宿舍過去未曾進行大規模整修，事前經過兩年多研究調查及修護設計才通過審查。
文資處表示，場長宿舍的建築使用台灣總督府營林所出產的紅檜、扁柏、南洋木材，屋架木料端部斷面上，還有「松坂」、「長安」、「日向」等木材行號的罕見特殊鋼印，「伊呂波歌」編碼系統、「土居茸」防水層、「幣串」民俗器物等工法，也是具有價值的建築教材。
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原台南州立農試場長宿舍整修 後年完工
國內古蹟修復人才不足，加上二○六地震導致三、四十棟古蹟受損需同步修復，使得市定古蹟原台南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍，歷經兩次流標後，終於在…
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