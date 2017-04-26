〈北部〉全中運再跆回金牌 花中蔡念恩4連霸
2017-04-26
〔記者花孟璟／花蓮報導〕一○六年全國中等學校運動會，花蓮代表隊昨再添三金、五銀、三銅，包括國男組標槍由光復國中杜聖凱奪金、以及海星高中盧浩華在高男一一○公尺跨欄添金，而花蓮高中蔡念恩更勇奪高女跆拳道金牌，完成個人在全中運「四連霸」紀錄，全中運跆拳道花蓮截至目前拿到五金！
蔡念恩昨在場上火力全開，在冠亞軍決賽上，以六十一比四懸殊比數，大勝台中市選手，對手在賽末再度被蔡念恩踢倒，最後由裁判讀秒宣布提早結束比賽！蔡念恩說，前幾場比賽看到對手上端攻擊很厲害，因此冠亞軍賽前提醒自己「先做中端攻擊」，沒想到對手一下子招架不住，幾次只要她往前對手就馬上後退，她立刻把握機會持續進攻，也順利拿到獎牌。
田徑場也表現優秀，昨天再進帳二金一銀二銅牌，其中海星高中盧浩華在高男田徑一一Ｏ公尺跨欄以十三秒七六獲得金牌；光復國中杜聖凱則以五十九公尺七五成績，在國男組標槍獲奪金。
其中杜聖凱是來自萬榮鄉馬遠村的布農族，從小就臂力驚人，從壘球擲遠到改練標槍，成績很優異，並在教練鄭萬富指導下，以排球、高爾夫球輔助訓練，加強下盤爆發力、手腕力量，才能一擲驚人。
盧浩華繼去年全中運跨欄破大會，勇奪金牌之後，今年再度闖進決賽，以十三秒七六勇奪金牌，與新北選手幾乎同時抵達終點，經終點攝影機判定，盧以○．○○一秒的些微差距驚險獲勝！
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