〈北部〉40歲女腹痛 子宮外孕險喪命

2017-04-24

〔記者許展溢／苗栗報導〕一名四十歲蕭姓女子，多年前曾因子宮外孕施行過腹腔鏡併左側輸卵管切除手術，最近月經遲未報到，自行驗孕發現懷孕，還合併有下腹部疼痛，差點喪命。苗栗縣頭份市為恭醫院婦產科主任沈國壽說，子宮外孕以單側腹部悶痛及陰道出血為多，嚴重可能會因胚胎將輸卵管撐破，導致腹腔內大量出血，危及生命。

沈國壽指出，蕭女到院檢測懷孕荷爾蒙濃度兩次，濃度值大約都只有兩百左右，隔天因下腹部劇烈疼痛，又合併有陰道出血，照超音波發現疑似有內出血，馬上安排腹腔鏡手術及住院治療後才好轉。

沈國壽表示，原以為蕭女是右側輸卵管子宮外孕，手術發現居然為同一側子宮外孕，只是此次外孕位置，在左側靠近卵巢有殘餘的輸卵管繖部，是蕭女上次輸卵管切除手術後，讓繖部還有活動功能，導致精蟲和卵子在此部位結合，造成子宮外孕。

沈國壽說，子宮外孕症狀包含，下腹部、後背疼、骨盆及子宮單側等疼痛，且疼痛會突然發作，也經常隱隱作痛，加上陰道會有少量但長期出血狀況，嚴重者則會瞬間大量出血。

沈國壽強調，初期子宮外孕可以使用藥物控制治療。但若病人出現腹內大出血，有休克風險，建議儘快使用外科手術將妊娠組織切除，有些手術會視胚胎附著情況，將輸卵管一同切除。