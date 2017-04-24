〈北部〉戲曲公園身障斜坡 機車搶道

2017-04-24

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮戲曲公園為方便使用輪椅、電動輪椅或電動代步車的老人家進出，設計一條身障斜坡道，不料竟被當成機車道進出公園，經常上演機車和輪椅險些「對撞」的危險場面，讓老人家們相當生氣。

竹東鎮公所表示，如果強闖身障斜坡道和正常使用的輪椅族發生事故，造成對方損害恐需負賠償責任。

「機車根本就不能騎到公園裡，他們這些人貪圖方便，卻拿別人的生命安全開玩笑！」幾乎天天到戲曲公園裡找朋友聊天的彭老先生，對這種「把身障斜坡道當成機車道」的作法相當不滿，但還是有人我行我素騎車強行闖入，完全不顧行動不便身障者和老人家的安危。

竹東鎮公所表示，戲曲公園沒有開放機車進入，為了便利使用輪椅、電動代步車的老人家或身障者進出，才設置這條長約十五公尺的身障斜坡道。

竹東鎮公所說，針對機車族在周邊規劃有免費的機車停車位，希望騎機車的民眾要有公德心，把機車停在停車格裡再走幾步路進公園，花不了多少時間。