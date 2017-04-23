〈北部〉農博試營運首日 遊客破6萬人次
陳建仁：展現循環經濟與綠能
〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園農業博覽會試營運昨天開幕，市府新聞處長張惇涵表示，根據市府統計，進出人次為六萬四千五百三十二人次，副總統陳建仁、前副總統呂秀蓮皆受邀參加開幕典禮，陳建仁盛讚農業博覽會展現循環經濟與綠色能源，把台灣農業帶到更高層次，他盛誇桃園農業博覽會八大展區都很有特色，來一次不夠，建議民眾多來幾次。
桃園農業博覽會從昨天起到五月十四日試營運，明年正式營運，展區位於新屋氣象展周邊約卅公頃，八大展區包括植物地景、環保再生、原民造屋、微笑牧場、農村再生、米食文化、教育專區、客家工藝等，展現循環經濟、地景藝術、綠色生活與科技農業的四大特色。
昨天開幕典禮由「青農起藝」等團體的歌舞表演揭開序幕，雖然綿綿雨勢有點掃興，但陳建仁連聲稱讚桃園農業博覽會是「了不起的農博會」，他以埤塘光電為例說，未來桃園市一百六十口埤塘都納入太陽能發電場域，是台灣走向非核家園的典範。
陳建仁說，桃園市已進入科技城的時代，從設置亞洲矽谷辦公室、研發科技工業創新元素、舉辦農業博覽會展現循環經濟與綠色能源，未來在蔡英文總統的創新產業擘畫中，絕對會扮演重要的角色。
呂秀蓮：農業其實是國防產業
呂秀蓮也說，農業其實是國防產業，不論南北韓風雲或其他戰爭，大家都要吃飯，農業也是永遠的產業，期許農業博覽會要提醒民眾好好照顧地球，才能儲蓄未來。
昨天下午，新屋區雨勢稍歇，遊客人數明顯增多，市長鄭文燦提醒民眾多多利用接駁車前往參觀，各項活動、交通訊息可到「桃園農業博覽會」網站查詢，他並預告，明年農博正式營運後，將與農委會合作納入科技農業，展現科技的力量，每年有三成展區換展，期望兩年後通過環境教育認證，轉型為永續經營的環教園區，成為航空城範圍內一小時車程的最佳景點之一。
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標題：〈北部〉農博試營運首日 遊客破6萬人次
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