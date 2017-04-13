〈北部〉立益紡織無預警資遣 桃市勞局要罰
2017-04-13
員工至市府陳情 勞資今協調
〔記者陳昀／桃園報導〕股票上市的立益紡織公司位於平鎮區的棉紡廠，傳出在四月中旬會全面停產，要改建為物流中心，有一○九名員工即將失業，十多名員工昨天到市府陳情，控訴資方事前沒告知、無預警資遣。市府勞動局表示已介入調查，邀集勞資雙方今天協調，並針對資方未依法預告，開罰十萬至五十萬元。
立益紡織工會副理事長王三郎在桃園市產業總工會人員陪同下，昨天帶領十餘名員工抗議，他指出，廠方事前完全未告知關廠消息，也沒和工會協商，他在三月卅一日上班時，突然被收走識別證才得知遭到資遣，並在台灣證券交易所的「公開資訊觀測站」網站得知關廠消息，工廠直到四月十日才張貼公告，廠長只說會依法資遣，沒給任何協商空間。
王三郎說，一○九名即將失業的員工中，四十四人是正式員工、三十多人是臨時工、三十多人是外籍勞工，呼籲資方針對有意願轉職物流的員工予以培訓，並保留年資及薪資，另給予不願轉職的員工優惠的資遣、退休方案。
勞動局勞資關係科科長馮飛燿指出，三月底接獲消息後已介入調查，今天要召開勞資協調會，若協調不成，會啟動勞資協商委員會針對立益紡織未依法預告，依違反「大量解僱勞工保護法」開罰十萬至五十萬元，並要求儘速提出解僱計畫書。
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