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〈北部〉拉拉山輕旅行 8路線開放報名

2017-03-31

〔記者陳昀／桃園報導〕市府原住民族行政局推出「拉拉山輕旅行」，規劃八條一日遊路線、兩條二日遊路線，行程包含泰雅工藝、美食、狩獵、文化等，預計提供二五二○個名額，讓遊客體驗泰雅風情和原鄉之美；今天早上九點起開放網路報名，遊客可從台北、桃園及中壢火車站上車，由原住民族專業導覽員隨車導覽。

市長鄭文燦昨在記者會表示，市府在復興區推展多項觀光建設，包含即將啟用的新溪口吊橋，並在小烏來風景區興建遊客服務中心及八百公尺長的天空滑索，也會改善羅浮雙橋，提升觀光品質。

「拉拉山輕旅行」的八條一日遊路線，分別為嘎色鬧部落有機之旅、庫志部落親水之旅、佳志部落生態之旅、溪口部落口簧琴文化之旅、下溪口部落泰雅小米之旅、高義蘭部落狩獵之旅、義興部落泰雅尋根之旅，以及羅浮部落「FUN」之旅，每人原價一五五○元、特價一千元。

二日遊行程則有兩條路線，分別是巴陵部落、高義部落的拉拉山神木之旅，以及溪口部落的文化之旅，原價四六六○元、特價三千二百元。報名電洽03-4947099，或搜尋「拉拉山輕旅行」網路報名。

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  • 市府原民局推「拉拉山輕旅行」，原住民族專業導覽員全程隨車導覽。（記者陳昀攝）

    市府原民局推「拉拉山輕旅行」，原住民族專業導覽員全程隨車導覽。（記者陳昀攝）

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