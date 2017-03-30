〈北部〉通霄鎮長貪污被停職 公務車貼半身照被「戳」
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮長徐永煌因為貪污案，一審被法院重判十八年半，他被依法停職，不過，貼製在公所政令宣導車上的徐永煌半身照，仍在鎮內趴趴走，引發鎮代表會主席彭益發不滿，拿木桿戳徐的照片，被誤認為「砸車」，報警處理，引發一場騷動，鎮公所昨天緊急撤下照片，避免衍生事端。
代會主席不滿未撤掉 拿木桿戳
徐永煌利用鎮長職權，圖利自家營造公司，標得鎮公所多筆工程採購案，不法獲利九十一萬餘元，另向廠商收取一成回扣廿二萬元，苗栗地院於二月間，依貪污治罪條例判處他有期徒刑十八年半，褫奪公權八年。縣府依法於三月一日將徐停職，由公所主任秘書呂廷泓代理。
呂廷泓表示，這輛公務車輛於前任鎮長巫恒昭時，就作為公所政令宣導車之用，目的是宣傳公所各項舉措與活動預告，也收集活動使用後的器材與物品，徐永煌於第一屆鎮長起，在宣傳車上貼製半身照片，傳達對鄉親問安的關懷之意。
雖徐永煌已被停職，但這輛政令宣導車上的照片卻沒有撤下，引發地方部分人士不滿，彭益發也多次要求公所撤下，卻未獲得公所回應，他乾脆持木棍去戳徐的照片。彭的大動作，被民眾誤會為「砸車」，報警處理，警方還大動作前往採證，不過，因宣傳車並無毀損，公所也不打算提告。
代理鎮長：避免再起風波將更換
呂廷泓表示，彭益發既然認為不妥，鎮公所採納建議後，更換清潔車圖樣，改以虎頭山、通霄神社等在地景點特色取代，希望不會再引起風波。
這場「砸車」事件傳出後，也引起鎮民議論紛紛。有人認為，確實不該再放置徐永煌照片，雖然目前只經過一審，案子尚未定讞，但公所還是要謹慎，畢竟鎮民自有公評；不過，也有鎮民認為，司法既然尚未定讞，不需要大費周章，畢竟徐永煌也是經過民選選出，總該給點尊重。
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