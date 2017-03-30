| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉通霄鎮長貪污被停職 公務車貼半身照被「戳」

2017-03-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮長徐永煌因為貪污案，一審被法院重判十八年半，他被依法停職，不過，貼製在公所政令宣導車上的徐永煌半身照，仍在鎮內趴趴走，引發鎮代表會主席彭益發不滿，拿木桿戳徐的照片，被誤認為「砸車」，報警處理，引發一場騷動，鎮公所昨天緊急撤下照片，避免衍生事端。

代會主席不滿未撤掉 拿木桿戳

徐永煌利用鎮長職權，圖利自家營造公司，標得鎮公所多筆工程採購案，不法獲利九十一萬餘元，另向廠商收取一成回扣廿二萬元，苗栗地院於二月間，依貪污治罪條例判處他有期徒刑十八年半，褫奪公權八年。縣府依法於三月一日將徐停職，由公所主任秘書呂廷泓代理。

呂廷泓表示，這輛公務車輛於前任鎮長巫恒昭時，就作為公所政令宣導車之用，目的是宣傳公所各項舉措與活動預告，也收集活動使用後的器材與物品，徐永煌於第一屆鎮長起，在宣傳車上貼製半身照片，傳達對鄉親問安的關懷之意。

雖徐永煌已被停職，但這輛政令宣導車上的照片卻沒有撤下，引發地方部分人士不滿，彭益發也多次要求公所撤下，卻未獲得公所回應，他乾脆持木棍去戳徐的照片。彭的大動作，被民眾誤會為「砸車」，報警處理，警方還大動作前往採證，不過，因宣傳車並無毀損，公所也不打算提告。

代理鎮長：避免再起風波將更換

呂廷泓表示，彭益發既然認為不妥，鎮公所採納建議後，更換清潔車圖樣，改以虎頭山、通霄神社等在地景點特色取代，希望不會再引起風波。

這場「砸車」事件傳出後，也引起鎮民議論紛紛。有人認為，確實不該再放置徐永煌照片，雖然目前只經過一審，案子尚未定讞，但公所還是要謹慎，畢竟鎮民自有公評；不過，也有鎮民認為，司法既然尚未定讞，不需要大費周章，畢竟徐永煌也是經過民選選出，總該給點尊重。

廣告
  • 通霄鎮公所作為「宣傳用」的清潔車放置徐永煌照片引起風波，發生「砸車」事件，驚動警方。（記者蔡政珉攝）

    通霄鎮公所作為「宣傳用」的清潔車放置徐永煌照片引起風波，發生「砸車」事件，驚動警方。（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用

期待民眾檢舉 說法引發砲轟龍潭區私立愛心長照中心三月十日的一場惡火，造成四死十三傷慘劇，市府事後才發現私設床位、超收長者；社會局、消防局昨天…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：〈北部〉通霄鎮長貪污被停職 公務車貼半身照被「戳」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.