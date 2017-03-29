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〈北部〉丁松青神父 取得台灣身分證

2017-03-29

來台服務新竹縣偏鄉42年的美籍神父丁松青（右），無私無我致力於部落幼兒教育，大愛精神受到各界肯定，去年國籍法修正後，上月獲行政院同意歸化我國國籍，縣政府隨即專案為他加速取得國民身分證；縣長邱鏡淳（左）昨天把辦理好的身分證、戶口名簿送上山給丁神父，感謝他為台灣所做的貢獻。（圖文：記者蔡孟尚）

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  • 來台服務新竹縣偏鄉42年的美籍神父丁松青（右），無私無我致力於部落幼兒教育，大愛精神受到各界肯定，去年國籍法修正後，上月獲行政院同意歸化我國國籍，縣政府隨即專案為他加速取得國民身分證；縣長邱鏡淳（左）昨天把辦理好的身分證、戶口名簿送上山給丁神父，感謝他為台灣所做的貢獻。（圖文：記者蔡孟尚）

    來台服務新竹縣偏鄉42年的美籍神父丁松青（右），無私無我致力於部落幼兒教育，大愛精神受到各界肯定，去年國籍法修正後，上月獲行政院同意歸化我國國籍，縣政府隨即專案為他加速取得國民身分證；縣長邱鏡淳（左）昨天把辦理好的身分證、戶口名簿送上山給丁神父，感謝他為台灣所做的貢獻。（圖文：記者蔡孟尚）

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