〈北部〉30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫

2017-03-28

〔記者李容萍／中壢報導〕行政院提出八千多億元的「前瞻基礎建設計畫」，市長鄭文燦昨天表示，蔡英文總統今天視察新屋農業博覽會基地，她將宣布前瞻計畫涵蓋桃園市的重大建設項目，包括「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」等，這是桃園卅年來獲得中央最多預算支持的重大基礎建設計畫，包括鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等都獲得補助，有利桃園的建設發展。

鄭文燦：交通建設占大宗

鄭文燦指出，桃園鐵路地下化總經費約九六四億元，從新北市鳳鳴站開始，由高架轉入地下化，地下化全長約十八公里，並新增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮五個車站。

原有的桃園、中壢、內壢火車站都會更新，並進行前後站區打通，永豐站、中原站周邊也配合都市計畫全面更新，共拆除沿線八座高架橋、八座地下道及廿座平交道，消除城市阻隔，促成桃園及中壢前後站區的融合發展。

他說，市府推動「內壢之心—內壢變身改造計畫」，以台鐵內壢站地下化為核心，重新規劃、拓寬自立里和自治里等周邊道路，讓內壢後站與元智大學、遠東的廠區連結更方便；市府也與國防部軍備局協商，規劃內壢北營區設置公園、社會住宅及其他公共設施，讓內壢有更多的公共活動空間，新增的中原站將設置新道路，打通台一線與中原大學，中原營區另規劃「中原創業村」，打造青年創業聚落。

鄭文燦表示，行經桃園區中正路市中心的捷運綠線工程，總經費約九八二億元，橫跨蘆竹、大園、桃園、八德四個行政區，全長廿七公里設置廿一座車站；捷運綠線八德延伸中壢站的總經費三一六億元，延伸線從八德重劃區、霄裡、中山東路及環中東路延伸至台鐵中壢車站，長七．八公里共設七座車站，與桃園機場捷運串聯後，將形成「口字型」的環狀捷運，完成桃園捷運系統骨幹網路，大幅提高交通效益。

鄭文燦並說，交通部高鐵工程局正進行機場捷運A23中壢車站規劃，「鐵路在上、捷運在下」已完成基本設計，未來元化路地下道配合施工將會封閉，同時拓寬中新地下道為雙向共六個車道，流量會比元化路地下道提升，紓解前後站的交通瓶頸。