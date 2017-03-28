〈北部〉30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫
〔記者李容萍／中壢報導〕行政院提出八千多億元的「前瞻基礎建設計畫」，市長鄭文燦昨天表示，蔡英文總統今天視察新屋農業博覽會基地，她將宣布前瞻計畫涵蓋桃園市的重大建設項目，包括「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」等，這是桃園卅年來獲得中央最多預算支持的重大基礎建設計畫，包括鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等都獲得補助，有利桃園的建設發展。
鄭文燦：交通建設占大宗
鄭文燦指出，桃園鐵路地下化總經費約九六四億元，從新北市鳳鳴站開始，由高架轉入地下化，地下化全長約十八公里，並新增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮五個車站。
原有的桃園、中壢、內壢火車站都會更新，並進行前後站區打通，永豐站、中原站周邊也配合都市計畫全面更新，共拆除沿線八座高架橋、八座地下道及廿座平交道，消除城市阻隔，促成桃園及中壢前後站區的融合發展。
他說，市府推動「內壢之心—內壢變身改造計畫」，以台鐵內壢站地下化為核心，重新規劃、拓寬自立里和自治里等周邊道路，讓內壢後站與元智大學、遠東的廠區連結更方便；市府也與國防部軍備局協商，規劃內壢北營區設置公園、社會住宅及其他公共設施，讓內壢有更多的公共活動空間，新增的中原站將設置新道路，打通台一線與中原大學，中原營區另規劃「中原創業村」，打造青年創業聚落。
鄭文燦表示，行經桃園區中正路市中心的捷運綠線工程，總經費約九八二億元，橫跨蘆竹、大園、桃園、八德四個行政區，全長廿七公里設置廿一座車站；捷運綠線八德延伸中壢站的總經費三一六億元，延伸線從八德重劃區、霄裡、中山東路及環中東路延伸至台鐵中壢車站，長七．八公里共設七座車站，與桃園機場捷運串聯後，將形成「口字型」的環狀捷運，完成桃園捷運系統骨幹網路，大幅提高交通效益。
鄭文燦並說，交通部高鐵工程局正進行機場捷運A23中壢車站規劃，「鐵路在上、捷運在下」已完成基本設計，未來元化路地下道配合施工將會封閉，同時拓寬中新地下道為雙向共六個車道，流量會比元化路地下道提升，紓解前後站的交通瓶頸。
看更多！請加入自由時報粉絲團
不少住在新竹縣竹東鎮的竹科上班族因應台六十八線東西向快速公路施工，紛紛改走竹東鎮柯湖路進園區，但僅單線車道寬的柯湖路狹窄多彎、會車困難，當地住戶也覺得相當危險，為此建議官方儘速拓寬，讓大家安全通行。竹…
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 《自由廣場》同志談同婚釋憲
- 寶成去年EPS4.43元 創18年新高
- 總統感謝史瓦濟蘭為台發聲
- 志願役士兵資格放寬 微罪前科者可報考
- 馬里昂訪台 押寶魏少拿MVP
- 美職業移民簽證變嚴 中國富人憂心
- 搭捷運直達球場 等28年今「猿」夢
- 男宮主藉雙修性侵女信徒557次 被判重刑與賠補償金
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 啟動跳島計畫 「非常廟」連結島嶼鄰國
- 籃網3月「豪」狂 戰績勝騎士
- 工程涉賄 前議長黃景泰判刑
- 音樂之都古今皆風雅─奧地利維也納
- 台灣民眾愛用手機購物 3成是買藥妝
- 輪狀病毒好兇 男童又吐又拉還脫水
- 五月天搭台囉 這招讓黃牛怕了
- 比中指有理 萬元罰金打3折
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 投巨人開幕戰 可能不是菅野
- 公教年金樓地板32160元 蔡今可望拍板
- 歐版健保廢不了 川普怪豬隊友
- 百億軍保準備金 軍方擬委外操作
- 孔劉片酬三級跳 卡位「百想」雙大賞
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 四七言論自由日 北市辦導覽活動
- 威力彩頭獎連12摃
- 03/28 各報重點新聞一覽
- 基隆工程僱非法外勞 鋼模塌2死1傷
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 《中英對照讀新聞》Suicides cost Japan’s economy $4bn annually 自殺一年損耗日本經濟40億美元
- 馬教唆洩密案今宣判 國際媒體關注
- 打經典賽降3A調整 貝里歐斯︰不後悔
- 郭富城爆申請結婚 急讓老媽抱孫
- 阿妹高雄加2場 貼心延到8點開唱
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 張學友圓夢 初體驗超嗨
- 陳剛信怒辭民視副董 嗆王明玉從美國鄉下來的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘One country, two systems’ an empty pledge: DPP
標題：〈北部〉30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email