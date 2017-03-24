〈北部〉全國原運會音樂劇 多媒體效果驚艷
2017-03-24
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕全國原住民族運動會，廿五日起三天，將在新竹縣體育館登場，新竹縣泰雅之聲合唱團動員上百名師生籌備、彩排開幕式「原源流長」音樂劇，七彩光影的多媒體和專業的音樂後製，敘述泰雅族人遷徙史的悲壯與美麗，舞台表現令人驚艷！
由尖石鄉、五峰鄉多校教職人員組成的泰雅之聲合唱團，近兩個月帶著泰雅學堂、桃山國小學生，投入籌備開幕式表演，參考司馬庫斯部落已故頭目mrhu lk’Icih的口述及台北市立教育大學教授劉宇陽記錄、製作的繪本，節錄編製「原源流長」音樂劇， 敘述泰雅族人的遷徙史。
桃山國小校長蘇美娟表示，此劇結合歌唱、器樂、舞蹈、戲劇，全劇分四幕，分別為序幕Pinsbkan（源）、第一幕 tuqi na mrhu（勇者之路）、第二幕 huway na Utux（永恆的滿溢）、第三幕Hawngu’ Utux（彩虹那端）。
全長約十二分鐘，經費少卻不惜成本，投入大型布幕、多樣道具、七彩燈光、傳統服飾，並以投影呈現櫻花灑落、泰雅圖騰等情境，搭配泰雅傳統樂器—木琴、竹管和口簧琴的演奏。
蘇美娟說，這次經驗很難得，雖然辛苦，但大家都覺得很有成就感；學生參與學習泰雅的歷史文化，驕傲的說泰雅話，高聲唱泰雅歌，認識自己是誰。
竹縣府表示，雖然時間很短，一百一十名師生仍把握每個週末勤加練習。
五峰國中主任張涵茹說，沒有舞蹈底子的師生經過專業集訓，能在舞台上載歌載舞，是多麼不簡單的一件事啊！
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