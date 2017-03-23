〈北部〉自強多功能停車場動工 明年10月完工

2017-03-23

〔記者李容萍／中壢報導〕市府交通局改造內壢地區的自強平面停車場，編列四億二千萬元規劃成多功能立體停車場，市長鄭文燦昨出席新建工程動工典禮，他說，建築面積二九二○平方公尺，將興建一棟八層樓及兩棟四層樓的三棟建築，內部設施包括立體停車場、里民活動中心、交通事件裁決處、圖書館及派出所，預計明年十月底完工。

鄭文燦指出，中壢區自強多功能立體停車場位於強國路及富裕街口，將採智慧化設計，包括車牌辨識、車位在席、智慧尋車、電子票證多卡通及各層停車資訊導引等系統，可提供汽車格三一四個及機車格三二五個，在建築物方面，有透水、採光及節能減碳等綠建築設計。

他說，內壢生活圈需要再建設，內壢車站後站也需要增加公共設施，因此採多功能使用，未來將有自強圖書館、自強派出所、停車場、交通事件裁決處、里民活動中心等，也會在內壢增設親子館。

鄭文燦表示，市府去年完成中壢區新明國小地下停車場，也規劃設置中壢國小地下停車場，讓中壢車站周邊有更多停車空間，並運用「桃園市停車場作業基金」廣設停車場，讓每個地方停車更方便。