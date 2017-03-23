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〈北部〉自強多功能停車場動工 明年10月完工

2017-03-23

〔記者李容萍／中壢報導〕市府交通局改造內壢地區的自強平面停車場，編列四億二千萬元規劃成多功能立體停車場，市長鄭文燦昨出席新建工程動工典禮，他說，建築面積二九二○平方公尺，將興建一棟八層樓及兩棟四層樓的三棟建築，內部設施包括立體停車場、里民活動中心、交通事件裁決處、圖書館及派出所，預計明年十月底完工。

鄭文燦指出，中壢區自強多功能立體停車場位於強國路及富裕街口，將採智慧化設計，包括車牌辨識、車位在席、智慧尋車、電子票證多卡通及各層停車資訊導引等系統，可提供汽車格三一四個及機車格三二五個，在建築物方面，有透水、採光及節能減碳等綠建築設計。

他說，內壢生活圈需要再建設，內壢車站後站也需要增加公共設施，因此採多功能使用，未來將有自強圖書館、自強派出所、停車場、交通事件裁決處、里民活動中心等，也會在內壢增設親子館。

鄭文燦表示，市府去年完成中壢區新明國小地下停車場，也規劃設置中壢國小地下停車場，讓中壢車站周邊有更多停車空間，並運用「桃園市停車場作業基金」廣設停車場，讓每個地方停車更方便。

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  • 中壢區自強多功能立體停車場新建工程昨天由市長鄭文燦等人執鏟動工 。（記者李容萍攝）

    中壢區自強多功能立體停車場新建工程昨天由市長鄭文燦等人執鏟動工 。（記者李容萍攝）

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