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〈北部〉竹市至竹北 將闢跨頭前溪道路

2017-03-22

長2.2公里 水源街接興隆路

〔記者洪美秀／竹市報導〕為紓解新竹市來往竹北市的大新竹地區龐大車流量，新竹市府與新竹縣府規劃從竹市水源街跨頭前溪銜接新竹縣興隆路的新興道路昨天進行期中規劃報告，市府工務處表示，這條長達二．二公里的新建橋樑道路，將分散頭前溪大橋與慈雲路經國大橋的車流，總工程費廿五．七億元，只要通過都市計畫，就可向中央爭取重大建設經費。

隨著新竹縣竹北市及新竹市人口逐年增加，加上新竹科學園區十六萬名通勤族，每逢上、下班時間，連接新竹縣、市的台一線頭前溪大橋和慈雲路經國大橋與國道一號竹北、新竹交流道，幾乎每天都上演交通壅塞情形，新竹市府除積極爭取國道一號五楊高架延伸到新竹市及苗栗縣頭份段，市長林智堅上任後，更向交通部公路總局爭取九百多萬元規劃費，規劃在新竹市與新竹縣興建跨頭前溪橋的新闢道路，紓解現有車流。

經費25.7億 昨進行期中報告

市府工務處土木科表示，昨天進行的期中規劃報告中，已確定總工程費約廿五．七億元，土地拆遷補償費約十一億元，全長二．二公里、寬卅公尺，將從新竹市公道五、水源街跨頭前溪橋往新竹縣竹北市興隆路一段，工期約卅一個月。

市府工務處土木科說，期中報告的決議要求規劃公司研議將竹北段台科大預定地銜接路段改為縣政二路納入討論，此外，針對竹市用地取得部分，應加速通過都市計畫，並討論以區段徵收或市價徵收方式取得土地，爭取列入中央重大建設項目，由縣、市政府向中央爭取經費興建。

葉時青說，預定年底會完成期末報告，針對竹市用地取得部分會召開說明會，也會將防洪、排水及農路通行等問提納入討論，只要用地通過都市計畫，且經費到位，就可加快興建時程。

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  • 新竹縣市規劃興建跨頭前溪道路。（記者洪美秀攝）

    新竹縣市規劃興建跨頭前溪道路。（記者洪美秀攝）

  • 為紓解大新竹和竹科園區上下班車流，新竹縣市規劃興建跨頭前溪道路。（記者洪美秀攝）

    為紓解大新竹和竹科園區上下班車流，新竹縣市規劃興建跨頭前溪道路。（記者洪美秀攝）

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