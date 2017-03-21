〈台北都會〉《法定傳染病排名第二》北市潛伏結核擴大篩檢

2017-03-21

〔記者張議晨／台北報導〕北市結核病患人數連續多年排行北市法定傳染病首位，但經多年防治，去年確診個案九三三人，排名降至第二，僅次梅毒。北市衛生局疾管處長陳少卿表示，為響應世界結核病日，廿四、廿五日將在萬華區日善里辦公處及台北市立聯合醫院昆明院區，為近二年、三千多名結核病高風險接觸者免費抽血篩檢。

陳少卿解釋，結核病是由結核桿菌所引起，受感染時通常不會產生症狀也不具傳染性，稱為潛伏結核感染（LTBI），感染者一生約有五至十％的機會發病，若能及時投藥治療，則可大幅降低發病機率。

北市聯醫胸腔內科醫師王喬弘表示，結核病潛伏感染者，會隨年紀增長而增加發病機率，一般潛伏感染者可透過丙型干擾素抽血試驗（IGRA）篩檢出來。

去年北市有一萬三三一六名結核病接觸者，有五四七人篩檢結果為陽性，已有三八三人接受LTBI治療，仍有一六四人還未接受治療。

陳少卿提醒，一天接觸開放性結核病患者達八小時以上，或累計接觸四十小時以上者，就是結核病接觸者。