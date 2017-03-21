〈台北都會〉北市麗山國小電塔 最快年底移除

2017-03-21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市有高壓電塔或電纜線穿越的「電塔校園」，目前剩麗山國小和胡適國小，市長柯文哲與各校家長會座談時透露，麗山國小可望在今年底移除電塔，胡適國小因涉及新北市土地爭議，短期無法拆除；兩校均盼望電塔早日遷走。

麗山國小總務主任張明明表示，電塔坐落在操場旁，直徑約一．二公尺，未影響學生活動範圍與出入動線，台電定期監測輻射值，也都在正常範圍，並用圍籬區隔，對學童沒有危險性，但電塔就像「一根大路燈」，學校很期待拆遷。

胡適國小說，台電年年都會告訴學校遷移時間，但都延遲未拆，「每年希望，卻每年失望」，電塔位在操場跑道旁，不影響學生，但整體活動空間被壓縮，家長看到電塔也卻步，師生希望早日遷走。

高壓電塔產生電磁波，被質疑會對人體健康造成影響，中央政府建議高中以下學校範圍內不宜設置。七十七年成立的麗山國小、六十七年創校的胡適國小，高聳醒目的高壓電塔伴著兩校至今，一直是校方最大困擾。

胡適國小因土地爭議 期程未定

北市教育局官員表示，台電在汐止設置共構站已取得民眾同意，相關電纜設備已在施作，麗山國小電塔有機會十二月拆除。

官員說，胡適國小原規劃這一、兩年將電塔設備下地，也需在汐止建置一處臨時站，但民眾意見未整合，遷移期程仍無法確定。