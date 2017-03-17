〈台北都會〉建商新成屋定型化契約 合格率不到3成
2017-03-17
〔記者張議晨／台北報導〕買賣新屋記得審視契約，台北市法務局消保官與地政局，共同查核北市廿四家建商新成屋銷售建案的定型化契約，但僅七家建商合格，合格率廿九％，其中每坪單價超過七十萬元的北投區「天母研」和博愛特區「中正楷悅」，甚至在十一項檢查項目全不合格，被法務局要求改善並與購屋民眾換約。
兩案11項檢查項目全不合格
北市府主任消保官何修蘭透露，先前北市某知名建案，雖在主約內說明主結構採鋼骨結構，但附件內卻說主結構是指地下四層到地上六層，而六至卅層則採鋼筋混凝土構造，與民眾認知有誤差，出現消費爭議，雙方協調破局，對簿公堂。提醒民眾購屋時小心建商這類手法。
地政局科長沈瑞芬表示，調查不合格前三名分別是買賣標的不清楚、付款約定、還有貸款處理等；也有未說明停車位權狀、地號、土地使用區分等。以停車位來說，若合約未載明是獎停或是自停，就會影響到公設持有計算。
另外，在設定抵押權部分，士林區的「筑丰美吉」契約只寫一半還未載明清楚，而北投「奇岩可居」甚至設定抵押權內容還「一字未揭」；沈瑞芬質疑，業者不知是不想約定還是不想揭示，不合格契約內容已要求建商改善。
依法建商需與民眾換約
至於已簽約的民眾，何修蘭強調，依法建商需與民眾換約，若未換約就視為「未完成改善」，民眾可向消保官室提出檢舉，並依「消保法」開罰建商三萬至卅萬元。
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