〈北部〉紅藜1公斤500元 農民學行銷

2017-03-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕俗稱「紅藜」的台灣藜麥是原生種穀物，未脫殼的紅藜一公斤市價約四、五百元，脫殼完成後價格翻倍為一公斤一千元以上，吸引農民投入栽種，花蓮慈濟科大去年九月起免費培訓台東災區農民學習栽培及加工、行銷，也提供土地給學員種植，最近紅藜陸續成熟，農民江志鵬說，覺得紅藜很適合新農民投入！

江志鵬、江雨倩兄妹是農家第二代，但先前沒有務農的經驗，江志鵬之前還在擺攤賣衣服，由於去年台東釋迦農損嚴重，決定把部份農地改種「穀類的紅寶石」紅藜，兄妹和另一名也是台東來的年輕農民劉清鴻，在慈濟科大宿舍區後方約二千坪土地種植有機紅藜，也在學校上品牌行銷、網路行銷、推廣課程、顧客關係經營、管理學等課程，此外還學習紅藜加工產品。

江志鵬說，剛採收尚未脫殼的紅藜就有一公斤四、五百元身價，脫殼後更以公克計價，「一公克一元」，身價非凡，他和妹妹先從種植學起，接下來收成則要曝曬、清洗及加工，經過學校指導，二兄妹預計生產「紅藜穀粉」、「紅藜玄米茶」各六千包，雖然產量不多，但包裝及加工後就能創造產值！

慈濟科大校長羅文瑞說，目前學校研發團隊已有紅藜面膜、酵素、精力湯、能量棒、茶包等周邊商品，也涵蓋食品、美妝保養、生醫產品等領域；另外，副教授耿念慈、助理教授劉威忠充分利用整株紅藜，一般農民廢棄的紅藜莖也可萃取成紅藜精華，可修復傷口；加工後剩下的紅藜根莖廢棄物也能回收製造成生質燃料棒、香菇太空包栽培土，也能省能火箭爐燃料來源，未來也技術轉移給業界。