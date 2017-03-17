〈北部〉紅藜1公斤500元 農民學行銷
2017-03-17
〔記者花孟璟／花蓮報導〕俗稱「紅藜」的台灣藜麥是原生種穀物，未脫殼的紅藜一公斤市價約四、五百元，脫殼完成後價格翻倍為一公斤一千元以上，吸引農民投入栽種，花蓮慈濟科大去年九月起免費培訓台東災區農民學習栽培及加工、行銷，也提供土地給學員種植，最近紅藜陸續成熟，農民江志鵬說，覺得紅藜很適合新農民投入！
江志鵬、江雨倩兄妹是農家第二代，但先前沒有務農的經驗，江志鵬之前還在擺攤賣衣服，由於去年台東釋迦農損嚴重，決定把部份農地改種「穀類的紅寶石」紅藜，兄妹和另一名也是台東來的年輕農民劉清鴻，在慈濟科大宿舍區後方約二千坪土地種植有機紅藜，也在學校上品牌行銷、網路行銷、推廣課程、顧客關係經營、管理學等課程，此外還學習紅藜加工產品。
江志鵬說，剛採收尚未脫殼的紅藜就有一公斤四、五百元身價，脫殼後更以公克計價，「一公克一元」，身價非凡，他和妹妹先從種植學起，接下來收成則要曝曬、清洗及加工，經過學校指導，二兄妹預計生產「紅藜穀粉」、「紅藜玄米茶」各六千包，雖然產量不多，但包裝及加工後就能創造產值！
慈濟科大校長羅文瑞說，目前學校研發團隊已有紅藜面膜、酵素、精力湯、能量棒、茶包等周邊商品，也涵蓋食品、美妝保養、生醫產品等領域；另外，副教授耿念慈、助理教授劉威忠充分利用整株紅藜，一般農民廢棄的紅藜莖也可萃取成紅藜精華，可修復傷口；加工後剩下的紅藜根莖廢棄物也能回收製造成生質燃料棒、香菇太空包栽培土，也能省能火箭爐燃料來源，未來也技術轉移給業界。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
安東青年創業基地 7月完工
市府青年事務局繼局本部三樓設置青年創業基地後，另斥資兩千八百萬元在桃園區安東街設置「安東青年創業基地」，預計今年七月完工，提供八間獨立辦公室…
網友回應
熱門新聞
- 水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 因為薩德不敢去中國 南韓學生畢旅改來台灣
- SBL季後賽》璞園快打達欣 變陣保生機
- 當沖交易稅 擬降至千分之一
- 謝長廷：台日關係已回復大方向
- Aramco明年IPO 價值上看2兆美元
- 《17秋冬紐約時裝週》4
- 防堵假新聞》公權力遏止 美德擬立法重罰
- 騎YouBike受傷 將有保險可賠
- 司改會議》受刑人好慘......大便還要看時間
- 律師傳話「廢五金」竟是槍彈 筆記習慣救了他
- 陳漢典被信操控 竟然想罵＂金都男＂
- 世青花式滑冰賽》突破自己 曹志禕完美舞終曲
- 《自由廣場》馬案審理 司改試金石
- NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定
- 台裔法官擋入境禁令 川普誓言奮戰到底
- 星國4狼性侵2台女 女護友慘遭3狼摧殘
- 王榮璋小腿骨折
- 放任狗趴趴走釀車禍 飼主罰款1萬 賠償12萬
- 中媒揭消費黑榜 耐吉、無印良品中鏢
- 基建特別預算 拚本會期過關
- 隨扈淪共諜 王鴻儒辯「助兩岸和平」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-agent detained amid spy allegations
- 司改會議》假釋程序不透明 教誨師權力超大！
- 《17秋冬紐約時裝週》1
- 港跟進升息 中國調高借貸利率
- 司改會議》醫院設受刑人專區 可行性受質疑
- 義大利埃特納火山爆發 10人受傷
- 經典論戰／讓世界看見祖國 是經典賽魔力
- 9300萬vs.6200元 愛國者飛彈 擊落空拍機
- 仰德台日友好盃高球賽 明天林口開打
- 揮別濕冷 今各地氣溫逐漸回升
- 勤教竟播習近平談話 警分局長惹議
- 巴黎IMF郵件爆炸
- 朴有天買春案無嫌疑 沒退伍後工作計畫
- 徐育澄致勝安 悍將逆轉獵獅
- 聯準會看好美經濟 倫敦股市創新高
- 禽流感疫苗預算 刪剩9千元
- 3/16 威力彩頭獎連9摃
- 謝長廷：台灣在大戰略上是友日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉紅藜1公斤500元 農民學行銷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分