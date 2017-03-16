〈台北都會〉北捷》站體環境音樂「素人版」 優勝賞8萬

2017-03-16

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市文化局前年起推動「台北聲音地景計畫」，去年也在五個捷運站推出「捷運站體環境音樂」，今年則擴大民眾參與度，即日起至五月十五日，鎖定松山機場站、小巨蛋站、龍山寺站、象山站、東門站這五個富有歷史內涵的捷運站展開徵選，作品曲風、形式、配器不限，優勝者作品將成為該站的專屬環境音樂，預計下半年度上線播放。

為了方便取材及提供非本地創作人想像空間，文化局也在活動官網設置「互動式聲音組合體驗區」，提供在各站體附近採集到的聲音素材，例如松山機場飛機起飛聲、台北小巨蛋演唱會群眾鼓譟聲、龍山寺誦經聲等等，供創作者發想靈感。

想要跟林強等五位重量級創作者一樣，讓捷運站播自己的環境音樂創作嗎？文化局說，報名資格不限國籍、年齡、個人或團體，以融合捷運站體在地及周邊環境特色，並以不干擾站體空間既有聲音呈現為創作精神。每站將選出一位優勝、兩位佳作，優勝獎金八萬元、佳作獎金一萬元。