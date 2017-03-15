〈中部〉Kobe預言奪冠 南光國小辦到了
2017-03-15
〔記者佟振國／南投報導〕Kobe謝謝你，我們辦到了！正式成軍僅四年的南投縣埔里鎮南光國小籃球隊，全隊克難訓練、奮戰不懈的精神，令兩年前來台訪問的前美國職籃洛杉磯湖人隊球星「黑曼巴」Kobe Bryant深受感動，特別致贈球衣、球鞋，更親自指導球技，並率全隊模擬奪冠喜悅，歷經兩年努力，日前舉行一○五學年度全國國民小學籃球聯賽縣選拔賽，南光國小終嘗冠軍滋味，也讓「黑曼巴」的預言成真。
南光國小校長吳松輝表示，籃球隊於二○一二年初創，二○一三年正式成軍，二○一五年代表南投縣參加睽違十七年的全國少年籃球錦標賽，比賽結果成績雖不突出，但球員奮戰不懈的精神，抱回精神總錦標。
同年八月當時尚未高掛球鞋的美國職籃NBA洛杉磯湖人隊當家球星「黑曼巴」Kobe Bryant訪台得知小球員的努力，特別邀請北上參加籃球訓練營，Kobe致贈學童全套球衣、球鞋與親筆簽名籃球，還親自指導運球、攻擊、防守等基本技巧，並率領全體球員模擬球隊奪冠的氛圍。
「嘿！你們身為籃球運動員，一定要牢牢記住勇奪冠軍的滋味！」當時四年級的菜鳥、現在是六年級主力球員的田沐恩，還清楚記得Kobe對他們講的話，但球隊連續兩年在全縣比賽屈居亞軍，全隊只有苦練再苦練，終於在一○五學年度全國國民小學籃球聯賽縣選拔賽拿下冠軍，並將代表南投縣參加五月在新北市舉行的全國賽。
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