〈台北都會〉台北》高中職優免入學名額 增至4900個

2017-03-13

〔記者張議晨／台北報導〕台北市公私立高中職博覽會昨天登場，為了保障台北市國中學生適性發展，今年基北區國中畢業生除了免試入學管道，台北市教育局也擴大高中優先免試入學名額。教育局說，一○六學年度將擴大高中優先免試入學，一○六學年度總招生名額將增至約四千九百名，「分發序名單」則增加至兩倍，讓更多學生做適性選擇。

教育局指出，一○六學年度各校招生名額上限將由十五％提升至廿％，若按照去年名額計算，今年總招生名額將增至四千九百名。

教育局中等教育科長鍾德馨解釋，一○六學年度招生學校新增第一類，採完全免試，不需進行超額比序，共有廿五所私校、二六七三個名額，第二類學校超額比序則採現行的「一○八方案」，有廿九所公校、六所私校合計二二二八個招生名額。

鍾德馨還說，一○六學年度各招生學校分發序名單，將由原本一．五倍增至二倍，換言之，今年優免錄取機率將會比去年高出○．五倍。

鍾德馨強調，台北市除了建中、北一女、師大附中、成功、松山、中山、政大附中、市立大同，以及獨立招生的私校以外，其餘北市高中職均有參與「優先免試入學」計畫。

受少子化影響，昨天博覽會上，私立學校多祭出百萬元獎學金搶人，公立學校則採特色課程，主打「適性適能」。

育成高中說，免試入學鼓勵學生就近入學，各校也都有各自特色，育成高中就以服務學習、為電影選修、經典閱讀等作為主要教學特色，鼓勵同學尋求自己興趣。