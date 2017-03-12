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〈台北都會〉老畫家捕捉228 三峽畫展露哀思

2017-03-12

〔記者翁聿煌／新北報導〕二二八事件造成台灣菁英死傷慘重，值此七十週年紀念，三峽李梅樹紀念館舉辦「大時代的色彩─二二八事件七十週年紀念美展」，以畫作緬懷受難的美術界前輩，展出作品包括陳澄波的遺作「玉山積雪」、遺書交代家人留存的「清流」，還有多幅二二八事件後，李梅樹和其他當代藝術家們對事件投射隱喻與哀思的作品，以創作傾訴藝文界在時代悲劇下的無奈與感傷。

李梅樹紀念館館長李景光說，發生於一九四七年的二二八事件，當時的藝術家有人丟了性命，有人經歷逃亡或身陷囹圄，當時最受敬重的陳澄波被捕，並於兩週後的三月廿五日「美術節」被槍決，在戰後曾蓬勃一時的美術界，開始以靜默回應時代變局。藝術學者謝里法說，其後「掛在省展和台陽美展（台灣兩大歷史悠久的美術展）牆上的靜物畫及風景畫，與二二八絕對離不了關係」。

三峽李梅樹紀念館舉辦紀念美展，蒐集當時歷經事件的美術家作品，從畫作中可感受創作者的苦悶與寄託，展場掛著陳澄波的遺作「玉山積雪」、遺書，和遺言交代家人留存的畫作「清流」，「清流」是他融合中西筆墨技法的代表作。

現場還展出楊三郎、林玉山、郭雪湖、顏水龍、蒲添生、李石樵等人作品，參觀者可從他們畫作詭譎陰鬱的筆觸和色彩中，捕捉到二二八事件後，藝術界對高壓統治焦慮絕望的情緒。

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  • 李梅樹紀念館舉辦「228事件70週年」紀念美展，以畫作緬懷受難的美術界前輩。（記者翁聿煌攝）

    李梅樹紀念館舉辦「228事件70週年」紀念美展，以畫作緬懷受難的美術界前輩。（記者翁聿煌攝）

  • 陳澄波最後一次參加省展的留影，4個月後受難。（記者翁聿煌攝）

    陳澄波最後一次參加省展的留影，4個月後受難。（記者翁聿煌攝）

  • 李梅樹的「黃昏」作品，後世學者認為畫中人物帶有疏離情緒，透露出228事件後的時代氛圍。（記者翁聿煌攝）

    李梅樹的「黃昏」作品，後世學者認為畫中人物帶有疏離情緒，透露出228事件後的時代氛圍。（記者翁聿煌攝）

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