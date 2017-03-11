〈北部〉桃市長推銷機捷2優惠 瞄準通勤族

2017-03-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運於三月二日正式通車，第一個月五折優惠，從四月二日起將恢復原價，桃園大眾捷運公司推出「通勤135團體優惠專案」，吸引不少企業參與，桃園市長鄭文燦昨天在機場捷運A8長庚醫院站與機捷沿線醫院、企業代表共同簽署連署書，也呼籲通勤族多利用機捷優惠方案。

定期票、團體購買 最低5折

機場捷運目前推出的「369定期票優惠案」與「通勤135團體優惠專案」，其中「369定期票優惠案」是指卅天定期票七折、六十天定期票六五折、九十天定期票六折，票卡採記名制，在票卡指定的站間範圍內皆可不限次數搭乘，三月下旬開始於各車站詢問處販售，四月二日恢復原價起可開始使用。

「通勤135團體優惠專案」，使用期限為一百天，團體購買三百張以上，每張享有五折優惠，適用合法公司行號或法人團體職員、學校教職員生、政府機關職員、社區之住戶，團體代表須與桃捷公司簽約，在有效使用期限到期前，持卡人可自行向各車站詢問處續卡繳費。

無論是「369定期票優惠案」、「通勤135團體優惠專案」，通勤日都是以有效日數七成來計算天數，卅天票以廿一天計算、六十天票以四十二天計算、九十天票以六十三天計算，「通勤135團體優惠專案」則是七十天。

以A1台北站到A8長庚醫院站為例，票價八十元，每日來回一六○元，「通勤135團體優惠專案」享五折優惠，相當於每天八十元，乘以七十天共五千六百元；九十天票六折，每日一六○元折扣後為九十六元，乘以六十三天共六○四八元；六十天票六五折，每日一六○元折扣後為一○四元，乘以四十二天共四三六八元；卅天票七折，每日一六○元折扣後為一一二元，乘以廿一天共二三五二元。