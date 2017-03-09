〈南部〉科技農夫 屏科大研發遙控噴藥車

2017-03-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學生物機電系教授苗志銘，帶領團隊研發多功能遙控式農用噴藥車，除了精準噴灑藥量，車上的感測器還能收集田間光度、濕度與溫度資料，透過大數據分析，讓農民在家就能控制田間設備，掌握作物生長情形。

精準噴藥量 掌握生長情形

噴藥車主要由噴藥桿組、噴藥幫浦與遙控控制系統組成，在水泥地、泥土地都能行走，行走最大坡度可達卅度，行走速度每秒約○．二至○．三公尺，目前搭載的藥桶容量為一千公升，噴霧範圍可達兩公尺，農友也可視田區情況，調整噴桿位置、數目。

苗志銘說，遙控噴藥車可以透過手機、平板遠端遙控，團隊也運用感測器技術，收集相關數據，改變過去農民用目測、憑經驗的方式，以數據分析進行病蟲害防治等田間管理，提升作物品質與產量。

團隊研究助理鄭仁勝說，團隊研發的遙控噴藥車，不僅能減少工作人員受農藥的危害，還能更精準的控制噴藥量，讓施藥作業兼顧作物、人與環境的保護。

新開發的感測模組成本約兩千元，車體則為四十萬元，由於目前這個機型為雛形機，未來持續改良完成後將技轉給廠商，量產後將能讓價錢更加親民，成為農民大幫手。