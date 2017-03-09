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〈北部〉桃市YouBike已百站 5月底達130處

2017-03-09

擴充到蘆竹、八德等區

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市YouBike租用率愈來愈高，在都會地區，YouBike滿街跑的景象隨處可見，市府交通局副局長張新福說，市府已建置完成一百處租賃站，共二千二百輛單車，前半小時免費，預估五月底完成一三○處租賃站，單車增加到二千八百輛，未來視實際需求再擴充。

桃園市的YouBike租賃站，目前以中壢區卅九處最多，其次是桃園區卅二處，龜山區、蘆竹區、平鎮區各七處，八德區四處，大園區、大溪區各兩處，共有一百處，大溪區是以休憩、觀光為主，其他地區多是通勤族使用。

交通局表示，預估到五月底再新增卅處租賃站，達到一三○處，桃園、中壢兩區將增加到四十五處，並從兩大都會區擴充到蘆竹區、八德區、龜山區、平鎮區，大園區仍維持現有的兩處機場捷運租賃站，大溪區從兩處增為三處，尚未設置租賃站的行政區會列入第二期計畫，未來會視民眾需求陸續增設。

北北桃三市可跨區還車

另外，配合桃園機場捷運通車，機捷A7體育大學站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A15大園站、A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站這八處車站也設置YouBike租賃站，共提供三百輛單車給民眾使用。

張新福表示，YouBike在北北桃三市可以跨區還車，例如民眾從大溪月眉停車場租借YouBike，可以騎車沿著大漢溪走，欣賞河岸風光，在新北市三峽、鶯歌等地還車，免收跨區調度費用。

他表示，YouBike在桃園區、中壢區的建置密度，已形成完整的市區交通路網，民眾可以輕鬆購物、搭車，舉例來說，就讀中壢區健行科大的學生，以往從中壢火車站下車後要走路到學校，如今中壢火車站、健行科大都有YouBike租賃站，學生可以輕鬆騎腳踏車上下學，在桃園火車站後站、陽明高中也有租賃站，學生也可利用YouBike，不用等公車。

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  • 配合桃園機場捷運通車，A8長庚醫院站等八處車站也設置YouBike租賃站。（記者鄭淑婷攝）

    配合桃園機場捷運通車，A8長庚醫院站等八處車站也設置YouBike租賃站。（記者鄭淑婷攝）

  • YouBike租賃站已達一百處，成為市區重要的通勤工具。（記者謝武雄攝）

    YouBike租賃站已達一百處，成為市區重要的通勤工具。（記者謝武雄攝）

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桃市YouBike已百站 5月底達130處

擴充到蘆竹、八德等區桃園市YouBike租用率愈來愈高，在都會地區，YouBike滿街跑的景象隨處可見，市府交通局副局長張新福說，市府已建置…

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