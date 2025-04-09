轟KMT對關稅對策荒謬 曹興誠：罷免「投共叛台」立委才是共赴國難！

前聯電董事長曹興誠今日強調，台灣今天的「國難」，是投共立委和中共裡應外合，意圖消滅中華民國。合力罷免「投共叛台」的立委，才是團結共赴國難。（資料照）

2025/04/09 14:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台課徵32%關稅，立法院國民黨團總召傅崐萁日前呼籲，朝野應召開國是會議「共赴國難」。前聯電董事長曹興誠今日強調，關稅問題，並非「國難」！台灣今天的「國難」，是投共立委和中共裡應外合，意圖消滅中華民國。合力罷免「投共叛台」的立委，才是團結共赴國難。

曹興誠發文指出，關稅問題是，美國總統川普認為各國尤其是中國，用不公平手段佔了美國便宜，導致美國巨幅的貿易逆差。所以想用關稅逼各國前去談判，減少美國逆差，如此而已。

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曹興誠認為，解決對美關稅問題，需要政府就關稅、匯率、補貼、進口限制、產業政策、對美採購、國內企業的承受能力等等，做全面精細的計算，並和美方坦誠溝通，最後一定會達成協議。國民黨學共產黨，呼籲所謂「團結對抗」，那是搞義和團，絕對壞事。

曹興誠痛批，上次冠狀疫情期間，國民黨拚命鬧事，差點導致防疫失敗，生靈塗炭。而他們則因造謠、挑撥得逞，在立委和地方選舉獲得勝利。現在國民黨故技重施，又在藉關稅問題大搞挑撥、造謠，希望引起民間和政府的對立，並延誤大罷免的進度。

曹興誠直指，藍白立委和國民黨地方首長，目前針對關稅問題提出的對策，個個文不對題、荒謬可笑。可見他們都是一堆飯桶，除了做中共的走狗，別無用處。他也強調，請大家不要理會國民黨的藉機鬧事，不要停下大罷免的腳步。罷免內奸成功，就是清除了病毒，台灣才能生存，大家才有未來。

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