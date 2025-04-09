罷免馬文君、游顥二階連署雙破萬 定點陸戰進入巷戰

罷馬團體宣傳困難下，埔里有牙醫診所提供建物外牆供罷團懸掛罷馬宣傳布條。（「All罷馬」罷團提供）

2025/04/09 14:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「游頭馬面」雙罷團，經罷免志工努力和各地支援收件後，罷免游顥、馬文君公民團體今天宣布，二階連署收件均破萬，由於二階連署剩20多天，志工除繼續外送連署書、得來速簽連署外，志工也開始從定點連署的陸戰進入巷戰，走入街頭巷尾宣傳和接受連署。

南投縣罷免馬文君、游顥，被視為極艱困行動，兩個罷團加上「南投公民會社」協助，以及全台協助收件，今天宣布二階連署書份數已經超過一萬份，進度也到50%，「去游除垢」罷團二度公開連署份數和進度，提醒支持罷免藍委游顥的投二選區民眾，趕緊把握剩下3週的時間連署。

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「All罷馬」罷團在二階連署遭遇很多困境，清明連假期間雇用宣傳車行經草屯鎮市區虎山路，還被馬文君支持者攔阻恫嚇，不准宣傳車繼續前進，宣傳車司機後來不敢再開。儘管宣傳困難重重，罷圖仍不放棄，今天已有埔里的牙科診所同意讓罷團懸掛罷馬宣傳布條。

罷馬團體今天也首度公開連署份數，強調跨過第一道門檻，收到的連署書份數超過1萬份，但使命仍未完成，請支持罷免的民眾向厝邊隔壁拉票，二階通過才可進入第三階段的罷免投票。

罷游、罷馬行動不斷新增連署的便捷服務方式，除繼續打電話就到府送或收連署書，清明連假也增加「連署車」，以及「得來速」概念的免下車志工把連署書送到並等待簽署完畢繳交。也在脆等網路平台請中北部的朋友出來當半天或一天志工，本週起罷團志工和民進黨縣議員沈夙崢等人，也由定點連署的陸戰，進入走入巷弄的「巷戰」，挨家挨戶宣傳並提供民眾連署書填寫。

前立委蔡培慧也響應「南投公民會社」號召，清明連假最後一天到南投當ㄧㄖ志工。（圖擷自蔡培慧臉書）

「去游除垢」罷團公布收到的二階連署份數破萬。（「去游除垢」罷團提供）

「All罷馬」罷團公布收到連署書份數破萬。（「All罷馬」罷團提供）

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