罷免羅智強二階連署達門檻 罷團目標拚4萬份：深藍大安已鬆動

國民黨立委羅智強。（擷取自羅智強臉書）

2025/04/09 14:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台罷免國民黨立委第二階段連署已進入倒計時，罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」今（9）日宣布目前收件2萬4千份，已達法定門檻，下一步最後衝刺的關鍵目標將鎖定4萬份。罷團提醒，仍有6千名完成第一階段連署的民眾尚未回簽第二階段，並解釋罷免不是對抗制度，而是落實制度，透過行動告訴世界人民不是好欺負的。

罷團表示，向來被視為台北市最深藍、被戲稱就算是國民黨派個西瓜都能躺選贏，不可能鬆動的大安區現在已經出現完全不同的變化，自從3月13日啟動二階連署以來，已舉辦超過60場以上的街頭連署行動，動員逾600百名志工、設立超過30個以上的固定連署據點。

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罷團說，儘管罷免羅智強過程中接收來自民眾的挑釁，又或遭到羅智強本人及藍白兩黨持續不斷的抹黑，但在團隊的努力下，二階目前已達法定門檻，但若要真正進入投票程序並提高罷免成功的機率，仍需更多民眾的支持。

罷團強調，為確保讓這場罷免行動能獲得最後成功，務求在4月30日前突破4萬件的目標份數，但目前仍有約6千位完成第一階段連署的民眾尚未完成第二階段回簽，團隊將於近日發送簡訊通知，懇請儘快完成二階連署。

「罷免不是對抗制度，而是落實制度。」最後，罷團呼籲，這是一場屬於每一位市民的政治覺醒，不為政黨，不為報復，只為大家真正想要的代議政治，並透過行動告訴世界人民不是好欺負的。

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