〈南部〉空污仍嚴重 環保局加強稽查
2017-03-08
〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到大陸冷氣團持續影響，南市近日空污指數仍高，環保局針對排放量大工廠加強稽查，目前有八家工廠十四根排放管道需進行空氣污染物連續自動監測設施且與該局連線，監測數據亦皆上網公開。該局統計去年迄今共有二家工廠因連續自動監測設施數據逾限，而被依違反空污法告發處分。
八家業者屬排放量較大工廠，包含電弧煉鋼三廠、固體廢棄物焚化處理二廠、鍋爐發電二廠及渦輪發電一廠。
環保局表示，除逐日查核連續自動監測設施數據外，另設有監控軟體當逾限次數累計違反法規標準時即發出警訊，由該局進行後續告發處分，而且每年進行系統、功能查核比對，以確認事業監測設施所上傳數據正確性與合法性。
環保局表示，當空氣品質達預警等級時，將針對這些業者進行管制，除了查核防制設備及連續自動監測設施數據，另外也會要求業者執行自主減產、降載或調整防制設備效率等，減少空氣污染物排放。
環保局提醒，近日受到大陸冷氣團持續影響，東北季風增強也伴隨境外空氣污染物，六日晚間北部PM2.5濃度明顯飆高，一路往南傳遞，昨日凌晨開始明顯影響南市，南市承受境外及上風處污染物的影響，平均濃度還是頗高，提醒所有族群都要留意，這種情形可能還會持續一兩天。
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