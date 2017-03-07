〈台北都會〉新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO

2017-03-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕推動性別平等也需要專業經理人！新北市將一○五年訂為「新北性平年」，各局處推動三十九項性別平等亮點方案，獲全國四大獎項，並舉辦吉祥物公開票選活動，由「企鵝暖爸」高票當選，昨由市長朱立倫任命為「新北性平CEO」，未來將巡迴各地，展開宣導活動。

在天寒地凍的南極，懷孕的企鵝媽媽為提供寶寶營養，精神和體力消耗殆盡，產後須進入大海飽餐一頓，艱難的育兒任務由企鵝爸爸接棒，為抵擋寒風暴雪，企鵝爸爸們肩並肩形成一堵牆，堅強守護懷裡的蛋，不吃不喝長達六十天。

朱立倫表示，企鵝暖爸擔任「新北性平CEO」，帶領大家認識性別平等的重要，照顧小孩，絕對不只是太太的責任，希望性平觀念從小做起，以企鵝暖爸為推動典範。

社會局長張錦麗表示，企鵝暖爸去年走遍新北市二十九區，參與性平活動，提醒市民將性平觀點實踐在工作職場、社區及家庭。