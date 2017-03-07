| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO

2017-03-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕推動性別平等也需要專業經理人！新北市將一○五年訂為「新北性平年」，各局處推動三十九項性別平等亮點方案，獲全國四大獎項，並舉辦吉祥物公開票選活動，由「企鵝暖爸」高票當選，昨由市長朱立倫任命為「新北性平CEO」，未來將巡迴各地，展開宣導活動。

在天寒地凍的南極，懷孕的企鵝媽媽為提供寶寶營養，精神和體力消耗殆盡，產後須進入大海飽餐一頓，艱難的育兒任務由企鵝爸爸接棒，為抵擋寒風暴雪，企鵝爸爸們肩並肩形成一堵牆，堅強守護懷裡的蛋，不吃不喝長達六十天。

朱立倫表示，企鵝暖爸擔任「新北性平CEO」，帶領大家認識性別平等的重要，照顧小孩，絕對不只是太太的責任，希望性平觀念從小做起，以企鵝暖爸為推動典範。

社會局長張錦麗表示，企鵝暖爸去年走遍新北市二十九區，參與性平活動，提醒市民將性平觀點實踐在工作職場、社區及家庭。

廣告
  • 新北市舉辦性平吉祥物票選活動，由企鵝暖爸高票當選，昨天新北市長朱立倫任命為「新北性平CEO」，將持續推動性平工作。（記者賴筱桐攝）

    新北市舉辦性平吉祥物票選活動，由企鵝暖爸高票當選，昨天新北市長朱立倫任命為「新北性平CEO」，將持續推動性平工作。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
《炭烤遠離住宅區》柯拚環保城市 居民叫好業者叫苦

業者抗議：市府逼迫關門北市環保局擬定《台北市宜居城市自治條例》草案，規定住宅區餐飲業應設置集氣防制油污設備，且不得使用瓦斯或電力以外的高污染…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：〈台北都會〉新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.