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〈南部〉古都馬拉松 萬人空污中開跑

2017-03-06

〔記者蔡文居、王俊忠／台南報導〕第十一屆台南古都國際馬拉松昨天清晨開跑！這次馬拉松共有國內外選手一萬多人參加，期間發生一名女選手休克意外，台南環團昨天質疑目前正值空污季節，昨天台南空氣品質也不佳，因此，要求比照世界衛生組織標準，空品不佳就應停辦路跑，尤其應避開空污嚴重季節。

環團：比照世衛標準 應停辦

教育局表示，考量天氣及空污等因素，今年馬拉松調整到昨天舉行，但若天氣太熱，對選手也不宜，昨天現場也特別告知空品狀況，並提醒跑者注意，這起意外與空污應無關聯，對於環團的建議，未來會再做檢討。

教育局：環團建議 會做檢討

至於發生休克的跑友，昨天是參加半馬賽程，目前就讀中部某國立大學，這是她第一次參加馬拉松，事件發生後第一時間，也立即連絡家屬，並協助前往醫院處理。

台南古都國際馬拉松為台南市唯一官方舉辦的馬拉松路跑活動，今年由台南市政府結合台南市體育總會及台灣港務公司共同主辦。昨天的馬拉松路跑活動，於清晨五點四十五分在永華市政中心西側廣場鳴槍起跑，計有一萬三千多名跑者報名，其中有二三五名外籍選手參加，共分為全程馬拉松組（約四十二公里）、 半程馬拉松組（約廿一公里）、健康休閒組（四公里）三個組別。

昨AQI達134 屬於不健康等級

不過，昨天清晨五點左右，台南的空氣品質並不佳，AQI（空品指標）高達一三四，屬於對敏感族群不健康的等級。

包括台南市空污防護自救會、台南環保聯盟及要健康婆婆媽媽團表示，昨天台南空品並不佳，運動選手將吸入比平常更多量的一級致癌物，根本不適合舉辦路跑，要求台南市政府停止於空污嚴重季節舉辦路跑，並呼籲身體不適選手不要參加路跑，因為今年二月雲林及高雄舉辦路跑，已有選手死亡及嚴重昏迷情形。

今年也參加全馬並跑完的的市議員李文正則表示，馬拉松在幾個月前就決定，臨時要停辦有其難度，至於避開空污季節，可以檢討錯開，但最重要的還是解決空污，政府有責任來解決。

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  • 古都國際馬拉松清晨開跑！共有萬餘名跑者參加。 （記者蔡文居攝）

    古都國際馬拉松清晨開跑！共有萬餘名跑者參加。 （記者蔡文居攝）

  • 19歲陳姓女選手跑馬拉松突休克昏倒，醫護人員在路旁急救、送醫。（記者王俊忠翻攝）

    19歲陳姓女選手跑馬拉松突休克昏倒，醫護人員在路旁急救、送醫。（記者王俊忠翻攝）

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