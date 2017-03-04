〈南部〉枯水期秘境 大地谷遊客止步
2017-03-04
美如大峽谷 卻潛藏落石危機
〔記者吳俊鋒／南化報導〕南化關山里後堀溪上游的特殊天然景點「大地谷」，在枯水期時才有辦法挺進，景致有如大峽谷，被網友封為季節限定版的探險秘境，但因現場潛藏落石危機，加上也發生過溺斃意外，已列入管制禁區；去年入冬迄今，降雨偏少，河床乾涸，最近遊客又爭相造訪，安全問題再受關注，主管單位緊急呼籲，切勿擅闖，若不聽勸導，將依法開罰。
大地谷位在關山里，屬於以民生供水為主的南化水庫集水區範圍內，從南一七九線十二．五公里附近轉入，經國有林班地前往，非汛期時，河床水位降低，甚至乾涸，民眾靠著木板、樹幹等墊腳物，就能步行橫渡後堀溪，長驅直入這處秘境，因此頗受歡迎。
大地谷的海拔約一百七十二公尺，根據南化暨鏡面水庫管理所的監測資料，目前現場水位高度僅一百六十八米，讓民眾得以輕易橫越至對岸，直達秘境，但因危機四伏，遊客湧入，讓主管單位很頭痛。
農委會林務局嘉義林區管理處玉井工作站主任陳志彰表示，現場由砂岩與頁岩交錯，地質脆弱，落石嚴重，加上得涉水渡過河床進入，之前已發生多起意外，顯見危險程度，已會同保七總隊第二大隊南化水庫分隊的員警一起巡查、勸離，也呼籲民眾慎選安全的出遊環境。
已列入管制禁區 擅闖將開罰
南化區長洪正國說，當地景致特別，去過的遊客將照片PO網後，就吸引更多跟進者，最近因枯水期，又成了熱門的觀光據點，但造訪時的安全問題，令人擔心，建議民眾真的不要冒險。
自來水公司第六區管理處則強調，當地是水庫水質水量保護區，若屢勸不聽，執意擅闖，保警可依水利法第五十四條之一開罰。
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