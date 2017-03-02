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〈南部〉本田三一宅 變身茶藝展演空間

2017-03-02

〔記者王涵平／新營報導〕新營日治時期營造商本田三一宅列歷史建物修復後，化身茶藝、藝文展演空間，開放民眾利用。

南市文化局表示，二戰後，日本營造商本田三一宅邸由國民政府接收繼續使用，曾做為台南縣政府職務宿舍，九十九年五月公告登錄為歷史建築，縣市合併後完成修復，也是新營區首件修復再利用的歷史建築。

「三一宅 藝空間」昨日開幕揭牌，國策顧問黃崑虎等各界人士出席，南市文化局副局長周雅菁表示，未來期盼以推廣藝文的方式持續活化歷史建築，建構三一宅成為新營區文化觀光景點，帶動周邊旅遊發展。

三一宅經營管理負責人陳秀從表示，將以「博物館方式經營老宅空間」為理念，推廣台灣茶文化與日本茶道等，讓民眾在優美的日式建築及庭園中品茗休憩，感受雅致寧靜的氛圍。

文化局指出，「三一宅 藝空間」規劃將迴廊及居室牆面做為微型藝廊，讓作品融入空間自然呈現，將邀請大新營區藝文人才及團隊辦理文化講座、藝文演出及導覽巡禮等，讓在地藝文發展扎根。

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  • 本田三一宅列歷史建物，修復後開放民眾利用。（記者王涵平攝）

    本田三一宅列歷史建物，修復後開放民眾利用。（記者王涵平攝）

  • 新營日治時期營造商本田三一宅列歷史建物修復後，化身茶藝、藝文展演空間。（記者王涵平攝）

    新營日治時期營造商本田三一宅列歷史建物修復後，化身茶藝、藝文展演空間。（記者王涵平攝）

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