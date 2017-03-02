〈南部〉中石化污染 市長促中央求償30餘億

2017-03-02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府昨天召開中石化專案小組會議，對於中石化污染整治進度嚴重落後，市長賴清德要求環保局除依法裁處外，並要求中石化公司提出整治計畫變更，增加處理量能，如期於一一三年完成整治，同時也請經濟部研議對中石化公司求償人道關懷所支出的卅億餘元費用，以符合公平正義。

中石化︰努力進行污染整治

中石化表示，已很努力在進行污染整治，目前除污設備已進行改善，以增加處理量，預計本月進行試運轉，未來處理效能會更好，處理量也會增加，同時也會提出整治變更計畫，以期在一一三年如期完成整治。至於求償部分，中石化強調，當地的污染並非中石化所造成，市長的說法予以尊重。

環保局︰進度嚴重落後

根據環保局統計，中石化安順廠戴奧辛污染整治計畫自九十八年五月核定迄今，高濃度污染土壤只完成一％，約五百六十一公噸，如以全區污染土壤卅九萬噸來看，則還不到一％。原計畫預計進度是在一○五年十二月，完成八十二％除污量，目前進度嚴重落後；而除污面積部分，中石化已完成十三．八一公頃，佔全數面積的卅七．二％。

至於因污染問題，政府自九十四年對附近受害居民提供生活及健康照護人道關懷計畫，到一一三年為止，共提出約卅四．六億元的經費補助。市長賴清德昨天在會中也裁示，請經濟部研議對中石化公司求償人道關懷所支出的費用，以符合公平正義。

另外，市府都發局已將中石化公司在安南區三百公頃土地，以當地最有利發展予以規劃，其內容納入「變更台南市主要計畫（第五次通盤檢討）案」並報請內政部審議。

賴清德表示，目前中石化整治進度嚴重落後，市府對中石化未依整治計畫所為處分及指定台鹼舊宿舍區為市定古蹟，中石化均提出行政救濟進行訴訟，要求中石化公司撤銷，並應優先把安順廠污染問題處理好，且讓歷史古蹟與市民共享，造福當地居民。

賴清德也呼籲中石化公司應善盡社會企業責任，儘早為地方去污名化，撫平受害居民的傷痕，還給當地居民乾淨的家園。