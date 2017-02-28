〈台北都會〉同廠商年拿8標案？ 北市客委會主委：是3年6案
2017-02-28
〔記者聶瑋齡、鍾泓良／台北報導〕台北市客家事務委員會昨天上午於客家公園舉行「二○一七客家傳統文化信仰活動—伯公生慶典」，在八音禮樂中揭幕後，開始三獻吉禮祭儀，之後更有客家炒米粉與湯圓等讓與會鄉親免費「食福」。對於台北市客委會遭爆圖利特定廠商「大大樹音樂圖像公司」，主委曾年有於活動前受訪時說，是有同一廠商三年拿六標案。
對於涉圖利廠商一案，主委曾年有回應說，沒有八次，台北市客委會加上客家文化基金會連續三年共「六件」案子是同一廠商，但標案都有公開上網，所有廠商都可以進來參加標案。至於日前有客委會同仁透露，計畫案都是找曾合作過的廠商，曾年有說，我們是顧慮到品質，沒有特別針對找哪個廠商，只是希望有能力的廠商來投標。
媒體報導台北市客委會圖利特定廠商「大大樹音樂圖像公司」，現任文化局長鍾永豐也被點名。鍾永豐是台北市客委會前主委，也是「生祥樂隊」配合的作詞人，生祥樂隊的發行公司正是「大大樹」，現被爆料的「二○一七台北市客家文化節」標案，招標內容由「大大樹」規劃，依「採購法」不能參與投標，客委會卻讓「大大樹」參加，涉嫌違法。
市府發言人劉奕霆轉述客委會回應說，這個標案已廢標，未來將依規定重新辦理招標，後續也會交由客委會檢討、調查。
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