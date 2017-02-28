| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁

2017-02-28

丟扇子、上花轎 遵從傳統習俗

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣四結福德廟土地公的妹妹遠嫁新加坡，昨天新加坡道教三清宮的土地公遠道而來，選在土地公誕辰日迎娶土地婆，遵從傳統習俗，丟扇子、上花轎，在媒人婆吉祥話中，兩地締結聯姻。

四結福德廟主祀金身土地公，香客絡繹不絕，是地方信仰中心，更是宜蘭縣知名廟宇，新加坡道教三清宮的土地公與福德廟土地婆，「千里姻緣一線牽」，昨天舉行迎娶儀式，適逢土地公誕辰，可說是雙喜臨門，在主婚人新加坡道教總會會長陳添來、福德廟主任委員高志肇的見證下，完成大禮。

這樁姻緣源自去年陳添來到四結福德廟參拜，他說，新加坡大多供奉土地公，較少土地婆，去年六月來參香，大家談起兩地土地公的信仰習俗有何不同，聽聞台灣有些土地公廟會請回土地婆的文化，當天就向土地婆擲筊請示，得到聖杯同意，選在昨天土地公誕辰的日子，準備禮品前來迎娶。

締結良緣 信眾爭睹娶親典禮

昨天信眾們也爭相一睹娶親典禮，眾人幫土地公婆抬起花轎，媒人婆說著吉祥話，「大富大貴好不好？大家賺大錢好不好？娶親囉。」還有信眾在土地婆神尊旁說，嫁過去要幫忙保佑新加坡喔。高志肇說，出嫁的土地婆是土地公的妹妹，我們的仙姑，是廟裡第二十四尊土地婆，土地公本來一個人庇佑眾生，責任重大，現在有土地婆嫁到新加坡，保佑新加坡百姓平安，也對促進兩國交流有很大的意義。

香火鼎盛的四結福德廟已經與許多廟宇締結良緣，遠到廈門福龍宮也曾來請回土地婆，文史工作者陳榮楷也說，現代化社會已經是男女平權，有土地婆和土地更一起分擔保佑眾生的工作，相信可以傳為一段佳話。

廣告
  • 新加坡道教三清宮的土地公與福德廟土地婆，「千里姻緣一線牽」。（記者簡惠茹攝）

    新加坡道教三清宮的土地公與福德廟土地婆，「千里姻緣一線牽」。（記者簡惠茹攝）

  • 宜蘭縣四結福德廟土地公的妹妹（左）遠嫁新加坡，昨天新加坡道教三清宮的土地公（右）遠道而來，選在土地公誕辰日迎娶土地婆。 （記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣四結福德廟土地公的妹妹（左）遠嫁新加坡，昨天新加坡道教三清宮的土地公（右）遠道而來，選在土地公誕辰日迎娶土地婆。 （記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
把握最後一天 燈會今晚熄燈

在龍潭大池畔舉行的桃園燈會，因應二二八連續假期而繼續保留，主燈「幸福起家」與主題燈區「百蝶嬉春」、「四月望雨」將於今晚十點熄燈後拆除，民眾可…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：〈北部〉星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.