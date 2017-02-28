〈中部〉鳳梨農警告小偷︰「我已報警」

2017-02-28

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕鳳梨進入盛產期，嘉義縣民雄鄉周姓農民發現辛苦栽種的鳳梨有被偷的情況，他在鳳梨遮陽帽上寫「已報警」、「偷一顆罰十包台農肥料」等警語，嚇阻偷兒。

周姓農民說，在三興村栽種一公頃金鑽鳳梨，半個月後能陸續採收，為阻絕有心人士「探頭探腦」，上個月底與孫子在田邊架起成人半身高的黑色塑膠網，前天下午到鳳梨田巡視，竟發現多顆果實被偷。

周某無奈之餘，拿起幫鳳梨擋陽光用的鳳梨帽，加註警語「偷採鳳梨，我已報警了，偷一顆罰十包台農特一號肥料，價值三千七百元，從今天起我隨時都會出現在附近，請不要再來偷採，拜託你好嗎」？他表示，鳳梨產地收購價一公斤三十元，換算市價每顆一百元，若再被偷，恐血本無歸。

無獨有偶，蕉農呂政賢發現近日有宵小闖入中埔鄉龍門村的果園，砍斷香蕉樹偷取多芎香蕉，二支監視器都沒錄到竊嫌，將於死角處再增設一支自保。中埔農會香蕉產銷班長陳國柱說，去年底花費六萬餘元在果園內增設三組監視設備，隨時查看監控。

民雄、中埔警方表示，在鳳梨、香蕉、火龍果等水果盛產期，均與社區巡守隊結合實施「護農勤務」，遇可疑人士會加以盤查。