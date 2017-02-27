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〈台北都會〉飼主以為找到了…動保處弄丟「遺失犬」

2017-02-27

〔記者黃建豪／台北報導〕北市動物保護處接獲遺失犬通報，卻把犬隻弄丟，害高齡77歲的女飼主傷心欲絕。化名「肚奶奶」的大同區婦人，飼養的寵物狗「黑嚕嚕」上週走失，被好心民眾帶往民族路派出所，但動物救援人員將狗載往動物之家途中，因為籠子沒拴好導致黑嚕嚕跑走，至今行蹤不明。動保處坦承疏失，稱已派人在市區搜索，一定會將失犬找回。

調查發現，遺失犬隻的主人自稱肚奶奶，住在大同區，養了一隻名為黑嚕嚕的黑色土狗，19日行經延平國小，黑嚕嚕被鞭炮聲嚇到逃脫後，隔天被撿到的人送到民族路派出所，並通知動保處處理，卻在送到動物之家前，在萬全街一帶讓狗跑掉。

肚奶奶鄰居說，他們前天陪肚奶奶赴內湖動物之家撲了空，事後調派出所通報紀錄追查，動物之家才說把狗弄丟，但櫃台人員沒有道歉，也沒承諾會將遺失狗找回，只說有消息會再通知，「真的很扯！」動物之家表示，若有人來洽詢遺失犬隻，都會帶民眾逐一指認，且遺失犬隻沒送進動物之家，他們獲得的資訊有限，才無法充分回覆民眾。

動物救援隊長陳文德坦承，救援人員不小心誤觸鐵籠門栓，才在沒注意情況下讓狗脫逃。事發後有立即派另一組專案人員協尋，把狗弄丟他們很過意不去，一定會盡全力找到。

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