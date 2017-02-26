〈台北都會〉新北金山市地重劃區 未發現郭厝遺址
2017-02-26
地政局：最快年底公告
〔記者何玉華／新北報導〕金山市地重劃案因開發基地涉及「郭厝遺址」進行試掘，試掘報告書近日送到文化局，內容指出沒有發現遺址；地政局官員表示，若照原規劃、不增加監工作業，最快今年底公告重劃計畫書，而觀光旅遊局的溫泉公園ＢＯＴ案，則需另啟一次試掘計畫確認後才能進行開發。
議員：監看 影響民眾權益
文化局長林寬裕表示，已將結果告知地政局，但仍需召集文資委員會議審查，討論是否要依文資法「監看」或採行其他方式；市議員白珮茹對此相當不滿，她強調，當地本來就沒有遺址，文化局卻以「疑似遺址」要求試掘，居民讓步配合，如今確認沒有遺址，應依法解除管制不需「監看」，她憤怒的說，要求「監看」不僅違反文資法，也浪費民脂民膏，乾脆「停止開發案」。
市議員周雅玲說，重劃案還沒啟動就風風雨雨，偏鄉每一塊土地都是居民賴以維生或具有傳承意義，與都會區的重劃案有其差異性，市府要重視地主的權益保障，謹慎處理。
地政局：監看 費用將增
地政局重劃科長賴如慧說，重劃案前置規劃設計已差不多，等文化局確認後，重劃計畫書就可以再送內政部審議，通過後就會發佈實施，地政局接著辦理公告、地上物查估、現場說明會等程序，希望能在年底啟動；不過，若要依文資法「監看」施工，費用增加跟時間可能會再延後。
同樣受遺址影響的溫泉公園ＢＯＴ案，因觀光旅遊局與業者對合約五十年是否排除遺址試掘的時間沒有共識，議約失敗公告流標；觀光旅遊局長陳國君說，ＢＯＴ案必須另啟一次試掘作業，確認基地沒有遺址，才能進行後續的開發案，目前已進行試掘作業招標。
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