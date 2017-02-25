〈北部〉蘆竹錦興里水環境巡守隊 獲全國特優

2017-02-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕蘆竹區錦興里水環境巡守隊代表桃園市參加全國水環境巡守隊評比，獲得特優級殊榮。錦興里水環境巡守隊成立五年，看守南崁溪流域及南崁溪人工濕地，守護河川長度約一．七公里，經過長期努力，去年四月發現人工濕地出現螢火蟲蹤跡，環境生態已逐步改善。

環保局長沈志修說，這次評比只有兩個縣市獲特優殊榮，錦興里巡守隊員長期守護河川生態，於一○二年獲全國特色級水環境巡守隊，一○四年也獲全國空氣品質淨化區優良認養單位優勝獎。

錦興里巡守隊員經常清晨就開始巡檢淨溪，除了巡檢及水質檢測，每週也全員出動清理濕地的雜草樹枝，集中在八座堆肥桶做成熟成堆肥，提供鄰近的農場使用。巡守隊也辦理南崁溪人工濕地生態導覽，並與周邊學校結合，鼓勵學生從生活落實環保。

沈志修說，桃園市水環境巡守隊已有五十隊，隊員近二千人，規模全國最大，守護河川、海岸長度達一四七．七公里，主要河川認養率已達六十％，範圍包括老街溪、南崁溪、新街溪、社子溪、茄苳溪及大漢溪等主要河川。