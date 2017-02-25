〈北部〉蘆竹錦興里水環境巡守隊 獲全國特優
2017-02-25
〔記者謝武雄／桃園報導〕蘆竹區錦興里水環境巡守隊代表桃園市參加全國水環境巡守隊評比，獲得特優級殊榮。錦興里水環境巡守隊成立五年，看守南崁溪流域及南崁溪人工濕地，守護河川長度約一．七公里，經過長期努力，去年四月發現人工濕地出現螢火蟲蹤跡，環境生態已逐步改善。
環保局長沈志修說，這次評比只有兩個縣市獲特優殊榮，錦興里巡守隊員長期守護河川生態，於一○二年獲全國特色級水環境巡守隊，一○四年也獲全國空氣品質淨化區優良認養單位優勝獎。
錦興里巡守隊員經常清晨就開始巡檢淨溪，除了巡檢及水質檢測，每週也全員出動清理濕地的雜草樹枝，集中在八座堆肥桶做成熟成堆肥，提供鄰近的農場使用。巡守隊也辦理南崁溪人工濕地生態導覽，並與周邊學校結合，鼓勵學生從生活落實環保。
沈志修說，桃園市水環境巡守隊已有五十隊，隊員近二千人，規模全國最大，守護河川、海岸長度達一四七．七公里，主要河川認養率已達六十％，範圍包括老街溪、南崁溪、新街溪、社子溪、茄苳溪及大漢溪等主要河川。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園》拉拉山輕旅行 免當趕路「操」人
一、二日遊體驗原鄉 蝶戀花武陵賞櫻團不幸發生三十三死重大車禍，交通部觀光局為此整頓「太操」的一日遊行程，北高出發的武陵農場、阿里山、清境農場…
網友回應
熱門新聞
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 自由廣場》愛國同心愛說笑
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 安倍妻當門神？ 涉低價買國有地建校
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 一例一休反惡化低薪
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 學者：應比照東德 228事件追究國民黨戰爭罪
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 川普秘聯俄羅斯？ FBI拒幫白宮澄清
- 郭明良論文案 教育部科技部還要審
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 釧兒台南首演 觀眾感動飆淚
- 資產53億 房地164筆 救國團好野人
- 淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
- 自由廣場》小英菩薩假中立
- 川普：與金正恩會談 為時已晚
- 【天涯小手札】桃園第一航廈
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 男童臉上長白點 不是白斑是汗斑
- 綁老翁劫財 搶匪竟是姪子
- 自由廣場》永懷領袖暴政
- 「世界末日」今明開唱 DJ LOVE頭套再進化
- 林書豪回歸戰金塊 今日賽事預告與轉播
- 清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 【真言社】過節
- 7成實薪沒4萬 薪情苦悶
- 武神轟過田中 抗日最難忘
- 恰恰點頭參賽 原因很暖心
- 施孝榮不捨民歌手 半夜飆淚
- 【深藍色心境】不懂女生
- 是否曾隸屬國防部 救國團說法不一
- 1位勞動官員的告解︰勞工也是消費者 一例一休同受害
- 神戶寒風中移訓╱台灣「宋江」陣 明首度實戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉蘆竹錦興里水環境巡守隊 獲全國特優
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分