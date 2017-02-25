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〈中部〉二七部隊紀錄片首映 部隊長憶當年

2017-02-25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年為二二八事件七十週年，當時台中成立一支武裝民軍「二七部隊」，維持台中治安，也減少傷亡人數；記錄這段史實的「二七部隊紀錄片」，昨於台中教育大學首映，訪問到現已年過九旬、當年的領導隊長們，保存珍貴歷史，市長林佳龍也到場力挺。

二二八事件時，台中不滿的民眾包圍公署、警局、營區後接收武器，火力強大，成立「二七部隊」，在政府失能下，肩負社會治安維護工作，在國軍廿一師逼近台中時，為免傷及人民，最後撤退到埔里戰鬥、解散。

今年高齡九十六歲、時任二七部隊部隊長的鍾逸人，當時被捕後坐牢十七年，他於會中分享率領二七部隊奮戰，從未有悔意，更不願以政治犯自稱，對於外來政權從不妥協。九十一歲的警備隊長黃金島也表示，對這段過往感到自豪。

二七部隊展現勇敢台灣人組織起來守護城市的精神，林佳龍致詞表示，當時的熱血青年用武力抵抗強權，能記錄這段歷史，是對二二八最好的紀念方式，讓後代子孫了解「自己的國家自己愛、自己土地自己守護」，莫忘勇敢民主前輩用血淚寫下這段偉大的人民故事。

林佳龍強調，民進黨已完全執政，對台灣轉型正義責無旁貸，沒有打折的空間，呼籲民眾一起來看這部紀錄片；影片製作人、新文化協會執行長陳彥斌表示，二七部隊代表台灣人能對不義政權有反抗權利，並展現高度自制力，更重要的是保護人民。

二七部隊紀錄片耗時一年拍攝，重回現場台中、綠島、埔里等地，訪問鍾逸人、黃金島及突擊隊長陳明忠（八十八歲）等人，講述實際參與二二八的親身經歷，並蒐集當時的照片、文物等，以版畫等方式重現歷史，將巡迴全台播映，詳情可上台中市新文化協會官網查詢。

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  • 當年二七部隊部隊長鍾逸人（右）和紀錄片製作人陳彥斌出席紀錄片首映會。（記者蔡淑媛攝）

    當年二七部隊部隊長鍾逸人（右）和紀錄片製作人陳彥斌出席紀錄片首映會。（記者蔡淑媛攝）

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