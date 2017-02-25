〈中部〉二七部隊紀錄片首映 部隊長憶當年
〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年為二二八事件七十週年，當時台中成立一支武裝民軍「二七部隊」，維持台中治安，也減少傷亡人數；記錄這段史實的「二七部隊紀錄片」，昨於台中教育大學首映，訪問到現已年過九旬、當年的領導隊長們，保存珍貴歷史，市長林佳龍也到場力挺。
二二八事件時，台中不滿的民眾包圍公署、警局、營區後接收武器，火力強大，成立「二七部隊」，在政府失能下，肩負社會治安維護工作，在國軍廿一師逼近台中時，為免傷及人民，最後撤退到埔里戰鬥、解散。
今年高齡九十六歲、時任二七部隊部隊長的鍾逸人，當時被捕後坐牢十七年，他於會中分享率領二七部隊奮戰，從未有悔意，更不願以政治犯自稱，對於外來政權從不妥協。九十一歲的警備隊長黃金島也表示，對這段過往感到自豪。
二七部隊展現勇敢台灣人組織起來守護城市的精神，林佳龍致詞表示，當時的熱血青年用武力抵抗強權，能記錄這段歷史，是對二二八最好的紀念方式，讓後代子孫了解「自己的國家自己愛、自己土地自己守護」，莫忘勇敢民主前輩用血淚寫下這段偉大的人民故事。
林佳龍強調，民進黨已完全執政，對台灣轉型正義責無旁貸，沒有打折的空間，呼籲民眾一起來看這部紀錄片；影片製作人、新文化協會執行長陳彥斌表示，二七部隊代表台灣人能對不義政權有反抗權利，並展現高度自制力，更重要的是保護人民。
二七部隊紀錄片耗時一年拍攝，重回現場台中、綠島、埔里等地，訪問鍾逸人、黃金島及突擊隊長陳明忠（八十八歲）等人，講述實際參與二二八的親身經歷，並蒐集當時的照片、文物等，以版畫等方式重現歷史，將巡迴全台播映，詳情可上台中市新文化協會官網查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
喊了三十幾年的嘉義市區鐵路高架化計畫，蔡英文總統去年底指示要求在今年底動工，近期核定在望；市長涂醒哲昨主持「市政成果報告暨嘉義市區鐵路高架化計畫」說明會時說，交通部已將計畫陳報到行政院，最快三月初核定…
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 自由廣場》愛國同心愛說笑
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 安倍妻當門神？ 涉低價買國有地建校
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 一例一休反惡化低薪
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 學者：應比照東德 228事件追究國民黨戰爭罪
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 川普秘聯俄羅斯？ FBI拒幫白宮澄清
- 郭明良論文案 教育部科技部還要審
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 釧兒台南首演 觀眾感動飆淚
- 資產53億 房地164筆 救國團好野人
- 淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
- 自由廣場》小英菩薩假中立
- 川普：與金正恩會談 為時已晚
- 【天涯小手札】桃園第一航廈
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 男童臉上長白點 不是白斑是汗斑
- 綁老翁劫財 搶匪竟是姪子
- 自由廣場》永懷領袖暴政
- 「世界末日」今明開唱 DJ LOVE頭套再進化
- 林書豪回歸戰金塊 今日賽事預告與轉播
- 清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 【真言社】過節
- 7成實薪沒4萬 薪情苦悶
- 武神轟過田中 抗日最難忘
- 恰恰點頭參賽 原因很暖心
- 施孝榮不捨民歌手 半夜飆淚
- 【深藍色心境】不懂女生
- 是否曾隸屬國防部 救國團說法不一
- 1位勞動官員的告解︰勞工也是消費者 一例一休同受害
- 神戶寒風中移訓╱台灣「宋江」陣 明首度實戰
標題：〈中部〉二七部隊紀錄片首映 部隊長憶當年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email