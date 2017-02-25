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〈中部〉校園周邊禁菸 南投3/1起取締

2017-02-25

〔記者張協昇／南投報導〕為避免青少年學生在校園周遭吸到二手菸，南投縣從去年十二月底開始將禁菸範圍從校園內擴及校園周邊環境，已公告全縣一二四所高中職與國中、小學周邊人行道、家長接送區及校門口為禁菸區，將從三月一日起開始稽查取締，呼籲癮君子勿在這些區域吸菸，違者將依菸害防制法處二千元以上、一萬元以下罰鍰。

南投縣政府衛生局表示，菸害防制法規範高中以下學校校園全面禁菸，但法規並未明定校園週邊人行道是否禁菸，因此仍有民眾在人行道上吸菸，致使菸味飄散至校園內，或在上、下學時曝露於二手菸危害下，嚴重影響健康。

有鑑於此，該局去年即著手進行校園周邊環境禁菸規劃，除有六十一所學校因學校緊鄰馬路等原因，礙難定義周邊禁菸環境外，去年十二月十六日已將全縣其他一二四所高中職與國中、小學周邊人行道、家長接送區及校門口，公告納入禁菸範圍，並自同年十二月三十一日生效，已陸續在這些學校主要出入口設置禁菸告示牌。

衛生局長黃昭郎表示，由於民眾普遍認為戶外可以吸菸，因此該禁菸新措施公告實施後，進行為期兩個月的勸導期，並從三月一日起針對已公告之校園周邊禁菸環境進行稽核取締，民眾也可以提出檢舉，呼籲民眾遵守校園週邊禁菸規定，共維無菸校園環境。

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  • 南投縣衛生局三月起將針對在校園周邊環境吸菸者展開取締，已在全縣124所高中職與國、小學設置告示牌。（記者張協昇攝）

    南投縣衛生局三月起將針對在校園周邊環境吸菸者展開取締，已在全縣124所高中職與國、小學設置告示牌。（記者張協昇攝）

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