| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉自治新村老眷舍 地方爭設文化公園

2017-02-24

〔記者王俊忠／台南報導〕北區重興里自治新村內一、二號老眷舍，傳日後將被國防部標售拆除，地方人士認為老眷舍歷史超過五十年，有文化特色，希望結合市定遺址日軍射擊場靶溝，規劃成有文化特色景觀的公園綠地。

傳將被國防部標售拆除

台南市文資處說明，自治新村一、二號眷舍歷史逾五十年，去年底開會討論認定連同三號眷舍並未達到文化資產指定或登錄的價值基準，但一、二號眷舍是地方居民共同記憶，都市計畫又是公園用地，請國防部傾聽居民聲音、協調後續處理方式；三號眷舍如有拆除必要，可留意工法，維持一、二號眷舍的最大完整性。

民進黨副秘書長李俊毅昨會同重興里長鄭林阿雪與居民召開說明會，爭取市府向國防部提出有償撥用，並交由地方代管，以保全遺址完整性。

李俊毅說，九十五年間，國防部就發公文給市府，聲明該村一、二號眷舍及門柱暫緩拆除，要市府提有償撥用或代管，可惜十多年過去了，市府並無任何動作，既然政府不能積極處理，那就爭取市府委由重興社區發展協會與三分子日軍射擊場守護團隊管理維護。

鄭林阿雪說，三分子日軍射擊場遺址是歷史場域，原公告遺址保存範圍只有狹義界定現存靶溝區段，原自治新村及位於慈光十三村尚未挖掘的靶溝盲段，若沒有納入保存範圍，被國防部標售大規模開發，未來會嚴重影響遺址整體景觀，希望政府同意已拆一半的自治新村私有地三號眷舍與國有地一、二號眷舍保留下來。

廣告
  • 民進黨副秘書長李俊毅與南市北區重興里居民討論如何爭取保留自治新村老眷舍。（記者王俊忠攝）

    民進黨副秘書長李俊毅與南市北區重興里居民討論如何爭取保留自治新村老眷舍。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡

後續合約問題待協商卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈南部〉自治新村老眷舍 地方爭設文化公園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.