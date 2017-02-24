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冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
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〈北部〉三星上將梨遭寒害 爭取現金救助

2017-02-24

若審核通過 每公頃現金六萬

〔記者江志雄／宜蘭報導〕冷氣團接踵而至，造成宜蘭縣三星上將梨梨穗嫁接成效差，全鄉估計有半數梨園遭逢災損，許多受災農戶心在淌血，三星鄉長黃錫墉希望主管機關提供現金救助，協助梨農度過難關。

三星上將梨是地方上著名農特產，栽種面積四十二公頃，最近幾年，屢遭颱風及寒流侵襲，產量銳減；今年元旦後，梨樹陸續嫁接寒帶梨花苞，二月上旬就遇到低溫，大批梨穗被凍傷，梨農辦理第二次嫁接，每公頃要多出六十萬元開銷。

三星上將梨有四大品系，其中以黃金梨品系的寒害最嚴重，如果二次嫁接失敗，便無法開花結果，今年整體產量堪憂，黃錫墉昨會同三星鄉民代表曾茂照等人，到大隱村梨園勘災，架在梨樹的塑膠小雨傘下方，原本應已結果，如今空蕩蕩，梨農見到心血付諸東流，心如刀割。

「請農糧署伸出援手！」黃錫墉說，去年九月梅姬颱風襲台，三星鄉是重災區，不少上將梨果樹因強風吹襲導致生理失調，二月又碰到寒流，嫁接率不如預期，鄉公所已把上將梨災情報請宜蘭縣政府，向中央爭取現金救助，盼彌補梨農損失。

宜蘭縣政府農業處表示，三星上將梨屬於平地高接梨，員山、冬山鄉等地也有栽種，連日來派員到縣內各地勘查寒害，彙整全縣災情再呈報農糧署，如果中央審核通過，每公頃可獲六萬元現金救助。

三星地區農會說，農作物天然災害保險已上路，上將梨五十多個農戶中，去年投保人數四人，今年增至十七人，農糧署、宜縣府各補助三分之一保費，農戶只負擔三分之一，若發生天災，投保農戶除了領取政府補助，另有保險公司理賠金，猶如「雙保險」，面對極端天候挑戰，投保農作物保險才能多一份保障。

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  • 三星上將梨遭逢寒害，梨樹上塑膠小雨傘下方，原本應已結果，如今空蕩蕩。（記者江志雄攝）

    三星上將梨遭逢寒害，梨樹上塑膠小雨傘下方，原本應已結果，如今空蕩蕩。（記者江志雄攝）

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