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〈中部〉虹揚橋常塞車 四月試辦調撥車道

2017-02-24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕連接台中工業區與台灣大道的虹揚橋，下班尖峰時間嚴重塞車，市府道安會報昨決定從四月十日起試辦尖峰時段調撥車道，管制時間上班日下午五時至晚間七時，將台灣大道往台中工業區方向的車道調撥為工業區往台灣大道的車道，增加進城的車道。

朝馬路虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，交通局現場勘查，發現下班尖峰時間非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為二比一，但道路配置卻是二比二，進城車輛平均需要等待三個交通號誌週期才能通過環中路。

為此，交通局、警察局等單位多次派員現場觀察交通狀況，並邀集道安顧問、建設局等單位現勘，評估實施調撥車道，並將方案送到道安會報討論。交通局規劃，上班日下午五時至晚間七時，實施尖峰時段試辦調撥車道，就是將台灣大道往台中工業區方向的車道調撥成為工業區往台灣大道的車道，從四月十日開始實施，調撥車道約二百公尺長。

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  • 西屯虹揚橋下班常會塞車，交通局規劃實施調撥車道。（記者蘇金鳳攝）

    西屯虹揚橋下班常會塞車，交通局規劃實施調撥車道。（記者蘇金鳳攝）

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