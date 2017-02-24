〈中部〉草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧
現任派拋震撼彈 20人具名聲明
〔記者佟振國／草屯報導〕爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉昨再拋震撼彈！現任總幹事蕭忠郁、理事長李崧存大動作召開記者會，痛陳本次選舉賄選、暴力、抹黑栽贓不斷，蕭忠郁更出示本人及到場十九位會員代表當選人親筆具名聲明，願辭職以換取百年農會清白與地方和諧，若此事成真，將是地方有史以來頭一遭。
3月2日才就職 農業處長：目前非代表
南投縣政府農業處長陳瑞慶聞訊也相當訝異，認為會員代表十九日才選完，尚未就職就有多位當選人揚言辭職，十分罕見；目前會員代表當選人仍不具代表身分，須待三月二日正式就職，若要辭職，依農會選舉罷免辦法第卅七條規定，以書面向農會提出，辭職書送達農會時即生效，現階段聲明不具任何法律效益。
草屯農會會員代表選舉，形成「現任派」與前理事長簡峻庭為首的「挑戰派」捉對廝殺，應選四十五席有八十八人參選，競爭空前激烈，選舉結果雙方各獲廿二席，平分秋色，「現任派」又宣布掌握關鍵中立的林姓代表當選人支持，扭轉戰局。
未料，總幹事蕭忠郁、理事長李崧存昨天卻大動作召開「端正選風、還我清白」記者會，直指本次選舉賄選、暴力、抹黑栽贓負面傳聞不斷，導致地方撕裂，人心惶惶，蕭更出示其本人及到場十九位會代當選人（另有三位當選人不克出席）的具名聲明，願以全部提出辭呈方式，換取百年農會清白與地方和諧。
對手嗤之以鼻 對揚言辭職不予置評
蕭忠郁強調，與廿二位代表當選人不眷戀現在所有的身分和職位，若對手陣營這麼「甲意」農會經營權，「愛攏乎恁」，但對方陣營在農會仍有許多債務至今未清償處理，有本事就把債務還清，這樣對農會才是最有意義的行為。
對手簡峻庭聞訊嗤之以鼻，強調他才是負面選舉的受害者，對蕭與其陣營代表當選人揚言集體辭職及在農會債務至今未清償處理等指控，則不予置評。
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