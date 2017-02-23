〈南部〉《228受難70週年》湯德章律師執業辦公桌 首次公開
2017-02-23
塵封洪肇聰家貯藏室
〔記者蔡文居／台南報導〕今年是二二八事件七十週年，也是湯德章律師逝世七十週年。湯德章生前執業的辦公桌在塵封多年後，昨天重見天日，廿五日將在台南愛國婦人館「亂世英魂—湯德章律師逝世七十週年」紀念展首次公開展出。
在二二八事件期間，湯德章為維護台南的治安，貢獻卓著，民國卅六年三月十一日被捕，即使被嚴刑逼供，他也拒絕透露相關名單，保護當時參加保安工作的台南菁英及成大學生倖免於難，甚至死前遭刑求遊街，仍毫不畏懼，微笑面對民眾，最後在民生綠園（湯德章紀念公園）遭槍殺，並曝屍現場。
當年，湯德章律師在林百貨斜對面、忠義路二段的洪家開業，湯德章遇害後，辦公桌一直留在洪家，保存十分良好。
屋主洪肇聰昨天從貯藏室將辦公桌清理出來，提供給「亂世英魂—湯德章律師逝世七十週年」紀念展公開展出至三月五日。
洪肇聰表示，辦公桌為檜木材質，當時是向林百貨購買，最初，屋子是他伯父提供給湯德章做為律師事務所，他自己是直到當兵回來，才知道湯德章的事蹟，對湯不畏強權的硬骨精神十分欽佩。
他說，這張桌子原本放在屋內使用，後來搬到後面堆置東西，多年未使用，這次配合展出才把它清理出來，這也是首次對外公開展示。
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