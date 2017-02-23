〈台北都會〉美教授跨海捐書 金大增4萬冊

2017-02-23

〔記者吳正庭／金門報導〕美國俄亥俄州教授歐克曼將近四萬冊外文圖書，自美海運捐贈給金門大學，數量相當金大現有藏書五分之一，金大校長黃奇昨天在副縣長吳成典等人見證下，致贈感謝狀給歐克曼。

黃奇指出，歐克曼教授號召美國學術界與公益人士募集外文書，共贈予金大九百廿箱、三萬九千六百六十冊，主題涵蓋各學術領域，是金大建校以來單筆數量和市值最高。

黃奇表示，金大會儘快將贈書完成編目加工，並在每本書的書名頁加蓋「歐克曼教授捐贈專章」，上架圖書館流通。金大圖書館長林正士指出，該批書籍是一個貨櫃包裝，遠自美國海運約一個月輾轉抵達金門，旅途遙遠，光是運費就約需新台幣卅萬元。