〈北部〉白沙屯媽祖進香 報名人數破紀錄
2017-02-23
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香，將於廿六日凌晨兩點半出發，今年報名人數已達二萬五千人，破歷年來紀錄。苗栗縣府昨天在拱天宮前召開記者會，將於廿五日晚上七點舉辦起駕晚會，與民眾同樂。放頭旗也於今天凌晨零點展開，正式揭開進香活動熱鬧序幕。
「預計當天出發還會有一千人報名。」拱天宮廟方指出，今年進香時程與二二八連假重疊，不減信眾熱誠，報名參加陪同媽祖一起徒步往雲林縣北港朝天宮的信眾比往年多出三成。
不過，由於義工組織「白沙屯媽祖婆網站」資金吃緊，今年將停止提供衛星定位服務。站長長駱調彬說，前往拱天宮請示白沙屯媽祖，獲得媽祖同意，希望大家體諒。他強調，會持續利用主站及臉書的力量，由專人將白沙屯媽祖的訊息，不斷更新提供給信眾，不會讓信眾漏掉重要訊息。
今年白沙屯媽祖往北港徒步進香活動於廿六日凌晨兩點半出發，三月九日下午一點半回宮，前後歷時十二天，進香天數是十年來最長的一次。
廟方人員說，今天凌晨放頭旗，象徵媽祖如軍隊統帥開始調兵遣將，有南巡前先整頓三軍的含意，地方信眾也連三晚準備豐盛供品犒賞兵馬，祈求進香平安順利。
頭旗由值年爐主與信眾人手一炷香祝禱請出，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，供信眾參拜，宣告今年媽祖進香活動正式揭幕。
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