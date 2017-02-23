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〈中部〉崁頭厝自食其力 製售鳳梨醋籌錢

2017-02-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉崁頭厝是雲林縣鳳梨重要產區之一，社區理事長顏信成結合社區鳳梨農自製無毒鳳梨醋，希望籌措社區經費、也推銷社區產業，首批昨天發表，民眾認購踴躍。

顏信成在警界服務數十年，退休後，適逢社區發展協會幹部改選，村民鼓勵他參選，當選理事長後，全心投入社區工作，成為專職社區理事長，成立社區關懷站鼓勵長輩走出家門，開辦老人食堂，社區關懷站評鑑連續拿到兩年優等。

從事社區工作過程中，顏信成發現沒錢萬事難推動，但政府補助款有限，社區須自己開源，鳳梨是地方特產，且社區內有農民栽種有機鳳梨，他又有認識製造醋的公司，向社區農民購買有機鳳梨再委託工廠代工。

顏信成說，「崁頭厝鳳梨醋」經過八大益菌、農藥殘留、重金屬檢測都沒問題，不添加任化學添加物，販售所得扣掉成本，盈餘全部做為社區基金，另也可以行銷地方農產。

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  • 古坑鄉崁頭厝社區自製鳳梨醋籌措社區經費之餘，也行銷地方特產。 （記者黃淑莉攝）

    古坑鄉崁頭厝社區自製鳳梨醋籌措社區經費之餘，也行銷地方特產。 （記者黃淑莉攝）

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