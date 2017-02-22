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〈南部〉為官兵授課 老師搭船親赴烏坵

2017-02-22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕少子化影響大學入學人數，高雄義守大學前往東沙島、烏坵招攬上百名海巡及國軍弟兄就讀學、碩士班，老師需搭機、船前往授課。

東沙、烏坵百餘官兵有意就讀

教育部統計，少子化影響大學新生入學人數，以民國一○五至一一一學年最明顯，一一一學年起大學新生人數降至廿萬人以下，約為民國一○三年前的七成，高雄義守大學預見學生銳減，校長帶隊到離島招生宣導，順利招攬到海巡署東沙指揮部六十名官兵有意就讀，包括四十名資管學士班及廿名碩士專班，海軍陸戰隊烏坵指揮部也有九十名官兵有意願，包括六十名企管學士班及三十名碩士班。

義大校長蕭介夫、進修部主任吳有龍及資訊管理學系主任曾淑美，本週專程前往東沙島宣導，展現招生企圖。蕭介夫說，「教育是最好的投資」，離島教育資源匱乏，老師前往授課讓駐守官兵及海巡弟兄，利用工作之餘學習，順利取得學位。

吳有龍表示，授課期間，資管系老師需搭立榮班機前往東沙島，企管系老師需搭船到烏坵，船期兩週一班，相當辛苦，而學生利用部隊休息時間，依教育部規定時數完成課業，並需通過考試測驗。

課程申報教部審核 擬九月開課

吳有龍說，課程已申報教育部審核，若順利今年九月開課，學士班學程四年、碩士班兩年，官兵調回本島可到高雄校區延續課程。

海巡署南巡局表示，同意義守大學登島宣導，官兵確實有意願就讀，但還沒報名，需等教育部核准後再正式報名。

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